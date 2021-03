El primer reparto de tierras en Reynosa y el origen de La Sauteña

En este proceso, primero se le asignaron a la primera villa dos leguas cuadradas que tenían como centro la plaza. Este cuadrado, conocido como "Ejido de la Villa," provenía de una antigua tradición española, donde las tierras inmediatas a la misma se utilizaban en forma comunal por los pobladores para sus sementeras y animales domésticos.

A la misión de indios, San Joaquín del Monte, se le asignó un rectángulo que medía 3.25 leguas a lo largo del río Bravo y dos leguas de fondo por la parte sur de éste. Asignándosele casi 8000 hectáreas al poniente del antiguo ejido, en lo que son ahora las tierras de cultivo del municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

En ese terreno de la misión, de la antigua jurisdicción de Reynosa, se estableció primero la comunidad de San Miguel de las Cuevas en el siglo XIX, conocida después como San Miguel de Camargo. Este territorio es ahora parte del municipio número 43, el último en emanciparse en el estado de Tamaulipas en 1968.

Las porciones

Para 1767, en Reynosa se repartieron 80 porciones de tierras de acuerdo con diferentes criterios relacionados con la antigüedad de cada poblador. Estos eran rectángulos de diferentes medidas que partían del margen del río, prolongándose hacia afuera en dirección norte o sur. En 1767 se repartieron 37 porciones de tierras por el lado sur y 43 por el lado norte del río, en lo que es ahora Tamaulipas y Texas.

Para cuando se terminó la repartición, en 1768, algunos de los vecinos no aceptaron sus tierras asignadas.

Por ejemplo, les correspondió a los primeros pobladores dos sitios de ganado menor de agostadero y doce caballerías; a los hijos de los primeros colonos y a los colonos agregados con más de seis años de residencia en la villa, se les entregaron dos sitios de ganado menor de agostadero; al Capitán de la villa se le dotó el doble de la porción por sus servicios prestados.

Las tierras asignadas a los pobladores de Reynosa partían desde los actuales límites orientales del municipio de Camargo hasta las inmediaciones del actual puente internacional Reynosa-Pharr. Esto incluía un total de 152 sitios de tierra de ganado menor y 608 caballerías. Que es el equivalente de aproximadamente 1,446 km2. Para marzo de 1768, solo 71 de los 80 pobladores habían aceptado el compromiso de las porciones repartidas.

En realidad la jurisdicción de la antigua Reynosa se extendía por ambos lados del río Bravo hasta el litoral costero; en lo que es ahora los condados Hidalgo, Cameron, Willacy en Texas y los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa y Díaz Ordaz en Tamaulipas. Pocos años después de los "Autos de la General Visita," los vecinos elaboraron peticiones en la Intendencia de San Luis Potosí pidiendo mercedes de tierras hacia el oriente de la villa.

Unos de los primeros pobladores en moverse hacia la costa fueron don Pedro Cantú y sus dos hijos Joseph Ignacio y Joseph Francisco, quienes fundaron el rancho El Rosario, una de las comunidades más antiguas que perdura al oriente de Reynosa, muy cerca del Puente Internacional de Nuevo Progreso. Estos fueron los vecinos que les asignaron las porciones ocho y diez en 1767 y que no las quisieron a final de cuentas en 1768, pues ellos ya tenían sus ranchos río abajo desde principios de esa década. Otros de los vecinos que no aceptaron la porción once fueron el padre e hijo, Vicente y Joseph Antonio Treviño, quienes tenían sus tierras en lo que llamaban Llano de Reyes.

El latifundio en la jurisdicción de Reynosa

Estos y otros vecinos entrarían en conflicto años más tarde con el latifundio asignado a don Antonio Urizar, propietario ausentista del Comercio de México. Esta enorme propiedad incluía en sus orígenes más de una cuarta parte del territorio del actual Estado de Tamaulipas.

Un extenso expediente de 1784 en el Archivo Histórico de Matamoros incluye las diligencias y el proceso de posesión de más de 113 sitios de agostaderos al oriente y sur de las porciones de Reynosa adquiridos por vecinos de Camargo y Reynosa. Ese expediente esclarece los misterios de la extensión original de ese latifundio, que según el cronista e historiador José María García Báez se conoció años más tarde como el Sauto y posteriormente como la Sauteña.

El mencionado escrito de 1784 explica que diez años antes en el año de 1774, el gobernador Vicente González Santianés había designado a la justicia mayor de la villa de San Fernando, Don Pedro Nolasco de Villarreal, para que practicara las diligencias de la propiedad adquirida por don Antonio Urizar. En ese proyecto se nombraron dos agrimensores: a don Casimiro López por parte de la Corona y a don Ignacio de los Santos Coy por parte de Urizar. Este último era vecino del Valle de las Salinas en el Nuevo Reino de León.

Las medidas del predio se iniciaron desde las adjuntas del río Conchas (San Fernando) con las lagunas Saladas (Laguna Madre) en dirección hacia el poniente, pasando por el fondo norte de las porciones de los vecinos de la villa de San Fernando; siguiendo río arriba hasta las adjuntas del arroyo San Lorenzo. Este arroyo nace del derramadero al oriente de la actual Presa del Cuchillo en Nuevo León, descarga su torrente en el río San Fernando en las inmediaciones de la población Pedro José Méndez en Tamaulipas. Por ese arroyo José de Escandón recorrió el camino hacia las villas de Camargo y de Reynosa en 1749.

De ese punto las medidas se llevaron hacia el norte por las faldas de la Sierra de los Pamoranes y de la Sierrita de los Naces (Nazas) en el actual municipio de General Bravo Nuevo León; hasta topar con los fondos de las porciones de los vecinos de la villa de Reynosa, por la parte sur. Siguiendo hacia el oriente por estos fondos, tomaron el río Bravo hasta la desembocadura en el mar.

De allí siguieron por la playa hacia el sur, pasando por la alberca de San José, el brazo de la Cera , la Monteña, Laguna de agua Negra, el mogote de San Francisco, Charco de Santa Teresa; para cerrar las medidas en las adjuntas del río Conchas con la Laguna, donde se había empezado a medir.

Según el documento de 1784 en el Archivo de Matamoros, las primeras diligencias donde se midió el latifundio de la Sauteña ya no existían en el archivo de San Fernando, por lo que se tuvo que citar a Don Pedro Nolasco Villarreal, Francisco Flores y Antonio Rivera, antiguos pobladores que participaron en las primeras diligencias, vecinos de esa villa.

Sus declaraciones fueron tomadas en la villa de San Fernando; mientras que en el rancho de San Juan de los Esteros (el actual Matamoros) representantes del gobernador del Nuevo Santander y de Andrés Vicente de Urizar (hermano de Antonio, para entonces ya difunto) trataban de vender algunos sitios de ganado a Ignacio de Ayala, representante del vecindario de Reynosa y Camargo. Esta venta será contada en otra ocasión.

Territorio de la Sauteña, donde se incluyen parte de las porciones de tierra repartidas en Reynosa y San Fernando (1767-1768). También se incluye el espacio de los más de 113 sitios vendidos por los dueños del latifundio que se conocería como Hacienda del Sauto o la Sauteña, a vecinos de Reynosa y Camargo desde 1784.