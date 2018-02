El primer británico moderno tenía ojos azules y piel oscura

El esqueleto del llamado "Hombre de Cheddar" fue descubierto hace más de un siglo en la cueva Cough, en el condado de Somerset (suroeste inglés), pero hasta ahora se pudo realizar un análisis de ADN para saber cómo era este habitante de Inglaterra.

El estudio, que ha permitido hacer una reconstrucción facial del hombre, estuvo a cargo de expertos en genética del Museo de Historia Natural de Londres y del University College de Londres.



Así, los conocidos artistas holandeses Alfons y Adrie Kennis fueron los encargados de hacer el modelo del "Hombre de Cheddar", quien tenía además el pelo oscuro y rizado.



Las reconstrucciones previas del esqueleto, que no se hicieron a partir de datos genéticos, lo mostraban como un hombre con la piel más clara; ahora las pruebas indican que la piel pálida de los europeos es un rasgo evolutivo muy posterior a lo que se pensaba.



Este estudio y el proceso de remodelación fueron grabados para un documental que emitirá el Canal 4 de la televisión británica el próximo día 18 titulado El primer británico: secretos de un hombre viejo de hace 10,000 años.



Ian Barnes, del Museo de Historia Natural, dice en el documental que lo que llama la atención es "la combinación de características pues no parecen como las de alguien que uno viera hoy".



"No sólo la piel oscura y los ojos azules, porque uno puede tener esa combinación, pero también la forma de la cara", agregó.



Barnes y la investigadora Selina Brace perforaron el hueso del oído interno del cráneo del esqueleto para extraer ADN de polvo óseo, lo que permitió un exhaustivo análisis.



Esto ayudó a los artistas Kennis -conocidos por hacer reconstrucciones de mamíferos extintos y del hombre de Neandertal- a crear el modelo de este personaje para saber cómo era realmente este primer británico moderno.



"El 'Hombre de Cheddar' subvierte todos los preconceptos acerca de los rasgos genéticos que van juntos.



"Parece que los ojos claros llegaron a Europa mucho antes que la tez pálida o el pelo rubio, que arribaron cuando comenzó la agricultura", apuntó el investigador Tom Booth, quien trabajó en el proyecto.



Se cree que los humanos antiguos en las regiones norteñas adquirieron la tez pálida porque absorbe más luz solar, necesaria para producir la vitamina D.



"Es realmente agradable hacer un hombre más agraciado, no el Neandertal de ceja espesa. Así que estábamos muy animados de que fuese un tipo de época posterior, la glacial. Estábamos muy interesados (en saber) qué tipo de hombre era.



"Con la nueva información de ADN fue realmente revolucionario, y nos permitió mirar más la raza", agregó Alfons Kennis, cuyo trabajo de reconstrucción llevó tres meses.



El "Hombre de Cheddar", que se estima murió cuando tenía unos 20 años, es llamado así porque la cueva donde se lo encontró está en el pueblo Cheddar (conocido también por su famoso queso).



Según el estudio, este primer británico moderno vivió en el Reino Unido cuando el país estaba prácticamente despoblado.



Otras comunidades vivieron en el Reino Unido, pero quedaron extintas antes del "Hombre de Cheddar", por lo que la presencia de éste marca el comienzo de la continua población de Inglaterra.



Genéticamente, perteneció a los cazadores-recolectores occidentales del Mesolítico (entre el Paleolítico y el Neolítico), que emigraron a Europa de Oriente Medio tras la era Glacial.



Sólo el 10 por ciento de la población blanca británica actual es descendiente de este grupo, según los investigadores.



Alfons Kennis comentó que las personas "se definen por el país del que proceden y asumen que sus antepasados eran como ellos".



"De repente, una nueva investigación muestra que solíamos ser gente totalmente diferentes, con unas características genéticas distintas", afirmó.



Este hallazgo puede ayudar a erradicar la idea de que uno tiene que verse de una forma determinada para ser de un lugar, agregó.



"Somos todos inmigrantes", sentenció.