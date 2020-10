El presidente sí recibió oxígeno, admite médico

Washington, D.C.

Sean Conley, médico del presidente Donald Trump, reconoció ayer domingo que el mandatario sí recibió "oxígeno suplementario" el viernes tras una caída en sus niveles, después de que el sábado se negó reiteradamente a divulgar si el mandatario, quien se contagió de coronavirus, había tenido que usar un tanque de oxígeno.

En su conferencia de hoy para actualizar sobre la situación del mandatario, Conley reconoció que se le suministró oxígeno a Trump "alrededor de una hora" el viernes, tras una caída en sus niveles de oxigenación.

Detalló que "a lo largo de su enfermedad, el presidente ha experimentado dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno". Hasta ahora se sabía de una. Por esas caídas, añadió, "el equipo decidió, con base en la evolución de las cosas desde el diagnóstico inicia, que iniciaríamos con la dexametasona", un esteroide que ha funcionado bien en casos de pacientes graves que han requerido de ventilación u oxígeno.

Cuestionado sobre por qué el sábado no informó de que Trump sí había recibido oxígeno, Conley dijo que quería reflejar "la actitud optimista que el equipo, el presidente y el curso de la enfermedad ha tenido... y no dar alguna información que pudiera conducir el curso de la enfermedad en otra dirección. Y al hacerlo, pareció que estábamos tratando de esconder algo, lo que no era necesariamente cierto".

"La noche del jueves, hacia la mañana del viernes, cuando dejé al presidente, iba bien, con síntomas leves y su oxígeno por encima de 90", comentó el médico. "Más tarde, la mañana del viernes, cuando regresé, tenía fiebre alta y su saturación de oxígeno caía transitoriamente debajo de 94%. Dada la evolución, me preocupó la posible rápida progresión de la enfermedad".

Los reporteros preguntaron si Trump recibió el sábado una segunda dosis de oxígeno, a lo que Conley respondió que tendría "que revisar con el personal de enfermería", pero que en caso de que sí, habría sido "muy, muy limitado".

Dado de alta el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sigue mejorando" y podría ser dado de alta el lunes, dijeron este domingo sus médicos, luego de que fuera hospitalizado el viernes por Covid-19.