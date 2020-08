El presidente de EU carece de principios

Washington, DC.

Maryanne Trump Barry se desempeñaba como jueza federal cuando escuchó a su hermano, el presidente Trump, sugerir en Fox News, "tal vez tenga que ponerla en la frontera" en medio de una ola de refugiados que ingresan a Estados Unidos. En ese momento, los niños estaban siendo separados de sus padres y colocados en espacios reducidos mientras las audiencias judiciales se prolongaban, publicó The Washington Post.

"Todo lo que quiere hacer es apelar a su base", dijo Barry en una conversación grabada en secreto por su sobrina, Mary L. Trump. "No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, me refiero a que, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a esa gente. No harías esto ".

Barry, de 83 años, estaba horrorizada por cómo su hermano de 74 años operaba como presidente. "Su maldito tuit y mentira, oh Dios mío", dijo. "Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira. Mierda".

Lamentando "lo que están haciendo con los niños en la frontera", supuso que su hermano "no ha leído mis opiniones sobre inmigración" en los casos judiciales. En un caso, reprendió a un juez por no tratar con respeto a un solicitante de asilo.

"¿Qué ha leído?" Mary Trump le preguntó a su tía.

"No. No lee", respondió Barry.

En las semanas transcurridas desde que se publicó el libro revelador de Mary Trump sobre su tío, se le preguntó sobre la fuente de parte de la información, como su acusación de que Trump le pagó a un amigo para que presentara sus exámenes de admisión de la Universidad de Pensilvania. En ninguna parte del libro dice que grabó conversaciones con su tía.