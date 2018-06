El presidente de Corea del Sur estará en el partido ante México

Rusia.

Un ingrediente que podría incrementar la presión para un equipo de por sí obligado a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación a los Octavos.

"El presidente va a asistir, pero no se nos ha confirmado nada del detalle, no sabemos cómo nos va a seguir. El simple hecho de que el presidente coreano asista será un motivo de ánimo", expresó el técnico surcoreano Shin Tae -yong, previo al reconocimiento de cancha de la Arena Rostov.



El DT ya advirtió que modificará su planteamiento. No quiso hablar de táctica ni de movimientos estratégicos, pero advirtió que su estrella Heung-Min Son gozará de más oportunidades que frente a los suecos.



"Yo creo que es el mejor jugador asiático del momento. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades, por eso jugamos tan defensivo y él no estuvo a todo el potencial, mañana a va a ser capaz de demostrar sus habilidades plenamente", mencionó.