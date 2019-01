El Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en marcha el programa Frontera Libre en el Norte del país.

Arranca el evento con la llegada del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.





Intervención del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en el acto protocolario para formalizar el arranque de la zona franca.





GOBERNADOR: La visita del presidente de la república nos complace. Le decimos qu8e necesitamos políticas públicas más competitivas, Las ciudades fronterizas no compiten con el resto del país, sino con Estados Unidos. Tamaulipas tiene 14 puentes internacionales y más del 40 por ciento del comercio se da por nuestro estado.

GOBERNADOR: Necesitamos atraer inversiones a la frontera norte de Tamaulipas. Señor presidente, seremos un gobierno aliado y comprometido defensor de los intereses de Tamaulipas, se vale disentir, como usted lo ha dicho, por lo que seremos claros cuando consideremos que algo puede afectar a Tamaulipas, pero respaldaremos todas las acciones de su gobierno, sobre todo las acciones encaminadas a restablecer el orden y la paz de nuestro estado.

GOBERNADOR: Le damos gracias por su visita y disposición al diálogo. Tamaulipas cuenta con usted señor presidente y usted cuenta con Tamaulipas.





SECRETARIA DE ECONOMÍA, Dra. Graciela Márquez Colín: Los 43 municipios de la frontera norte tienen un gran detonante y brinda ventajas para la producción de maufacturas. Este gran potencial no ha sido detonado en el pasado y ha creado más desigualdades que bienestar, este aumento del salario mínimo redundará en un desarrollo integral, no solamente un crecimiento desequilibrado, queremos un desarrollo equilibrado en estos 43 municipios de la zona franca.

SECRETARIA DE ECONOMÍA, Dra. Graciela Márquez Colín: Estamos en franca desventaja con los condados vecinos. Podemos aprovechar este potencia haciendo atractivo a 43 municipios para la inversión, para el consumo, no solamente elevar la capacidad de consumo de los trabajadores, sino hacer atractivo a México como centro de consumo de los estadounidenses.







SECRETARIA DE ECONOMÍA, Dra. Graciela Márquez Colín: Diez de los 43 municipios, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros pertenecen a Tamaulipas y son parte significativa de la producción de Tamaulipas, el estado tiene el 2.8 delPIB nacional y creó 43 mil empleos el año pasado.

SECRETARIA DE ECONOMÍA, Dra. Graciela Márquez Colín: en la zona libre de la frontera norte, estos diez municipios de Tamaulipas generan el 67 por ciento del PIB del estado. El programa de estímulos tiene la finalidad de promover la economía y generar mas empleos y elevar la calidad de vida de la zona.





INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN EL ACTO PROTOCOLARIO PARA FORMALIZAR EL ARRANQUE DE LA ZONA FRANCA.

Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Reynosa. Se decidió iniciar aquí iniciar el programa de la zona libre de la frontera por razones que voy a explicar. Antes quiero decirles que estamos buscando el crecimiento económico para que haya empleos, trabajo, bienestar y en consecuencia paz y tranquilidad.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Uno de los problemas que enfrentamos, el de la inseguridad y la violencia se originó por la falta de crecimiento económico en el país, México es de los países con menos crecimientos en lo últimos 30 años y si no hay crecimiento no hay empleos, ni paz ni tranquilidad. Es fórmula sencilla pero a veces no se comprende lo suficiente. Tenemos que crecer en el país y crecer lo mas horizontal y parejo que se pueda, no sólo crecimiento en ciertas regiones del país.



PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Con la reforma energética nos dijeron que nos iba a ir muy bien, se hablaba que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y estamos produciendo 1,700 mil barriles diarios, estamos extrayendo lo que se producía hace 40 años, hemos llegado al extremo de importar petróleo crudo, esto nunca se había registrado en nuestro país, tenemos que producir petróleo en esos campos, vamos a levantar la producción. Desde hace 40 años no se construye una refinería en el país.



PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Se canceló el aeropuerto de Texcoco. Fue buena la decisión porque implicaba una inversión estimada de 300 mil millones de pesos. Construir ese aeropuerto implicaba cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. Se iba a tener un nuevo aeropuerto en seis años y al entrar en operación teníamos que cerrar dos aeropuertos por interferencia aérea. Nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos con esta decisión.





PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: En la frontera se decidió crear esta cortina de desarrollo en los 3 mil 800 kilómetros de frontera en los 43 municipios, la historia nos demuestra que este es el camino. Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, después de la guerra de Secesión, creó una zona libre para reactivar la economía y dio buenos resultados esa decisión y surgió Ciudad Juárez gracias a esa decisión. Luego el presidente Manuel Gonzalez le dio continuidad a esta política y siguió siendo la frontera zona libre y se continuó con Porfirio Díaz y en la revolución se siguió con lo mismo hasta que se terminó, no voy a decir... (pausa y aplausos)





PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: El consumidor se va a beneficiar con la reducción del IVA al 8 por ciento, hay una regla, ya no se va a pagar el 16 por ciento y lo mismo en el caso del ISR, es distinto al resto del país. No crean que no hay resistencia contra mi gobierno, entonces, me canso ganso. Bajan los impuestos, se homologan los precios de combustibles.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: El problema de la desintegración de las familias, la violencia, es porque se abandonó a los jóvenes, porque las madres tienen que trabajar. Entonces el aumento al salario es un asunto de justicia y de humanismo. Dicen algunos, no, se gana más, pero estamos garantizando un mínimo.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Escuchaba decir que todos nos vamos a ir para la frontera, es una etapa nueva, no es que va a venir un despacho del centro a facturar acá para obtener los beneficios, no lo van a hacer porque ya todos los ciudadanos tenemos que actuar con responsabilidad. Estoy confiando mucho en eso, si el gobierno da un buen ejemplo de rectitud y honestidad, de no robar y no traicionar a los ciudadanos este ejemplo lo van a secundar todos los mexicanos y los evasores fiscales se van a sentir mal.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Esto va a cambiar, esto va a ser delito grave, no va a ser lo mismo, el que facture en falso va directo a la cárcel sin derecho a fianza. Delito grave también la corrupción y la facutción falsa. Todos vamos actuar de acuerdo a la legalidad. Entre todos vamos a sacar adelante a nuestro querido México.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: La fórmula que se busca es dar garantías a los inversionistas, no podemos sacar adelante al país y no podemos tener un crecimiento al doble sólo con inversión pública, no se podría crecer solo con inversión nacional se requiere de inversión extranjera y vamos a crear las condiciones y crear mas empleos con progreso con justicia.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Vamos a aplicar un plan de reordenamiento urbano aquí en Reynosa, ya esta autorizada una inversión de 650 millones de pesos a Reynosa para ayudar en colonias marginadas, lo mismo en Nuevo Laredo... En este programa se aplicarán en total 2 mil millones de pesos para reordenamiento urbano.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Quiero que logremos serenar a Reynosa, serenar a Tamaulipas y al país y lo lograremos con crecimiento, con empleo, atendiendo a los jóvenes, evitando desintegración de las familias y fortaleciendo valores. Ustedes han padecido mucho la inseguridad y la violencia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, al mal hay que enfrentarlo con el bien, tenemos que atender las causas y algunos dicen, eso lleva mucho tiempo, sí, pero hay que empezar ya. Y lo vamos a lograr entre todos, ese es el deseo más entrañable de los ciudadanos de Reynosa y Tamaulipas, para eso nos vamos a apoyar también en un 80 por ciento en el desarrollo, empleo y bienestar. Y un 20 por ciento restante con una buena policía, con la Guardia Nacional y nos vamos a apoyar en una instutción importante que es el Ejército. No van a regresar los soldados a los cuarteles, nos quedaríamos en un estado de indefensión completa.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Insisto mucho, el que haya presencia policiaca y militar en las calles, pero lo mas importante de todo es que se pueda lograr el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo es la estrategia fundamental de nuestro gobierno.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, iba a hablar poco, pero me dio mucho gusto estar aquí. (Aplausos)... Tenemos que ir a Nuevo Laredo y Matamoros, vamos a estar en otros municipios, Mier, Ordaz, voy a estar de nuevo en esta frontera en tres meses para venir a evaluar este programa. Nos vamos a reunir a ver qué ha sucedido y que ya deje de ser monólogo y y que sea un diálogo circular. Muchísimas gracias. ¡Viva Reynosa!, ¡Viva la frontera!, ¡Viva México!... (Himno Nacional)