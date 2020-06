El polémico Tik Tok "racista" de Alexia, hija de Máxima de Holanda

Alexia, la hija del rey Guillermo y Máxima de Holanda, ha caído rendida ante los encantos de la red social del momento: Tik Tok; sin embargo, parece que el último video que grabó ha causado un gran revuelo en la población holandesa.

Alexia de Orange subió un vídeo a su perfil de TikTok en el que, junto con unas amigas, cantan en playback un rap de la rapera Flo Milli: 'In the party', y aunque tanto Alexia como sus amigas se quedaban en silencio cuando sonaban dos palabras despectivas, el vídeo se hizo viral rápidamente y la controversia también.

En el fragmento interpretado por la princesa se reproduce una parte de la canción en la que se escucha "So fuck they opinión / Yea he gon´ off the perc / Now he raising his meat / I don´t think that´s a nigga that you wanna keep".

Dos de esas palabras han causado especial revuelo: "fuck", que podría traducirse como "joder", así como "nigga", que podría interpretarse como una forma despectiva de referirse a las personas de raza negra.

El video ha desaparecido no solo en la cuenta personal de la amiga de la princesa que lo subió, sino también de todos aquellos usuarios que lo compartieron, pues el rey Guillermo y Máxima de Holanda quieren mantener a sus tres hijas Alexia, Amanda y Ariane al margen de la exposición pública mientras sean menores de edad.

Marc van der Linden, experto en la Familia Real neerlandesa, indicó a la revista "Royalty" que probablemente los reyes de Holanda hayan pedido retirar el video de internet.

"Las imágenes llegaron a la página de una amiga de Alexia, y se hicieron copias que llegaron a ser virales. No hay duda de que la princesa lo vio y pidió su retirada, o tal vez hayan sido sus padres, o el propio Servicio de Información de la Casa Real (RVD, en sus siglas neerlandesas). Es lo que ha ocurrido hasta ahora con todos los mensajes personales colgados por ella misma, y otros, en las redes sociales", informó el experto real al medio.

La plataforma permite abrir una cuenta desde los 13 años, pero toda persona menor de 18 años debería tener el consentimiento de sus padres o tutores para utilizarla. Por todo ello, las autoridades neerlandesas van a investigar la seguridad y la privacidad de la aplicación.