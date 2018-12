El poder económico y político se han nutrido mutuamente y se han robado los bienes y la riqueza de la nación: AMLO

Ciudad de México.- Al rendir protesta ante el Congreso y la Nación, el, agradeció al mandatario saliente,, por respetar la voluntad del pueblo -por no intervenir en las elecciones-, y anunció el inicio de la Cuarta Transformación del País.

"Hoy inicia no sólo un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político", garantizó el mandatario de la Nación.

"Licenciado Peña Nieto, le agradezco no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones haya respetado la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto", le dijo al hoy expresidente.

"Iniciamos hoy la cuarta transformación del pueblo de México, puede parecer pretencioso, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México", garantizó López Obrador.

"La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país, por ejemplo, la Reforma Energética que nos dijeron que vendría a salvarnos, sólo ha significado la caída de la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales; el resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo", señaló.

"Otros saldos de la economía neoliberal. De México es originario el maíz y somos la nación que más importa maíz en el mundo, antes producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diesel, gas, energía eléctrica, ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. El poder adquisitivo de salario mínimo se ha depreciado en 60 por ciento y es el más bajo del planeta", lamentó.

"El distintivo del neoliberalismo es la corrupción; suena fuerte pero la privatización en México ha sido sinónimo de corrupción, lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente, ha operado para la corrupción, el poder económico y político se han nutrido mutuamente y se han robado los bienes y la riqueza de la nación", acusó.

AMLO: Hacen negocios al amparo del gobierno, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, pero eso, si me piden que exprese el plan del nuevo gobierno, respondo... acabar con la corrupción y la impunidad.

AMLO: No vamos a perseguir a nadie, no nos prestamos al circo y a la simulación. Si abrimos expedientes tendríamos que empezar con los de mero arriba, no habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo mas serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y fracturación y ello nos llevará a consumir tiempo que necesitamos para emprender la transformación y construcción de una nueva patria.

AMLO: No es mi fuerte la venganza, soy partidario del perdón y la indulgencia. Propongo un punto final a esta horrible historia, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargada desahoguen en absolutas libertad los asuntos pendientes.





"Hoy se constituya una Comisión de la Verdad para ver el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que hayan hecho negocios al amparo del poder, en las actuales circunstancias es más severa la condena al régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o sumarios a quienes no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo."

"Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, aunque parece increíble no lo era. En uso de mis facultades me comprometo a no robar y no permitir que alguien haga negocios al amparo del poder público, esto aplica para amigos, para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, esposa, mis hijos, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano, yo sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad. Un buen juez por la casa empieza."

"Que se oiga bien y que se oiga lejos: tampoco vamos a endeudar al país. La deuda del presidente Fox, era de 1.7 billones de pesos. Cuando dejó el gobierno Calderón la deuda aumentó a 5.2 billones de pesos, más del 200 por ciento, y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó y se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda es de 10 billones, nada mas para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto próximo 800 mil millones de pesos, por eso ya no va a aumentar la deuda pública."

"AMLO: Se acabará la vergonzosa tradición se fraudes electorales, quienes trafiquen con la pobreza de la gente, quienes apliquen el presupuesto para partidos o candidatos irá a la cárcel sin derecho a fianza, el combate a la corrupción nos permitirá liberar suficientes fondos para impulsar el desarrollo de México, con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y llevar la austeridad, no habrá necesidad de incrementar impuestos, es un compromiso. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación, ahora resulta que los que aumentaron los precios de las gasolinas están pidiendo que baje, hago el compromiso que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos construir y se rehabiliten seis refinerías va a bajar los precios de la gasolina y de todos los combustibles"

"En esta franja fronteriza, el día primero de enero, en otras palabras, se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta bajará al 20 por ciento, la gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país, y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en nuestro territorio."

"Iniciará programa de medicamentos gratuitos en zonas marginadas del país, los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como sucedió en periodo neoliberal, dos millones 300 mil jóvenes serán contratados como aprendices en talleres y diversas labores productivas y se les pagarán salarios de 3 mil 600 mensuales, ya no va a haber ninis, no se les va a ofender diciéndoles ninis, no es culpa de ellos no tener oportunidad de trabajo o estudio, y se otorgarán 100 millones de becas escolares. La pensión a los adultos mayores aumentará al doble, y será universal."





"Llegamos aquí sin deja la dignidad en el camino, manteniendo nuestros ideales y principios, mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo ´tú no tienes derecho a fallarnos´... y ese es el compromiso que tengo con el pueblo... no tengo derecho a fallarles."