CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con Phil Burbank, el novelista americano Thomas Sauvage, en 1967, logró un retrato portentoso del hombre que encuentra en el estereotipo del cowboy americano el atavío adecuado para desplegar su machismo, mal inseparable de la misoginia y la homofobia, como el miedo y el odio, Deimos y Fobos, hijos del dios Ares que lo acompañan siempre en el combate. Nadie mejor que la neozelandesa Jane Campion para adaptar y dirigir El poder del perro (The Power of the Dog; Estados Unidos-Reino Unido-Autralia-Canadá-Nueva Zelanda, 2021), cinta en la que retoma los temas que trató en El piano (1993), el de la femineidad pisoteada y su lucha por la sobrevivencia.

Benedict Cumberbach, en el papel de Phil, capta la complejidad del personaje y penetra en el territorio oculto, en ese estanque resguardado por la maleza, metáfora de la inevitable homosexualidad reprimida que un macho sabe esconder, y donde el vaquero se baña lejos de la mirada de los otros vaqueros, trabajadores del opulento rancho que comparte con George (Jesse Plemons), su hermano y opuesto en todo sentido.