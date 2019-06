El plan A es con Cavallini: ´Chelís´

Ciudad de México

Lucas Cavallini está en el plan A del Puebla, pero tampoco se dramatizará si emigra del club.

El técnico José Luis Sánchez Solá entiende que el futbolista podría recibir una atractiva oferta ante las buenas temporadas con el club y su actual desempeño en la Copa Oro, por lo que de darse el caso le mandaría la mejor de las vibras.

"Es buena suerte para él si se va, mala suerte para mí si se va, buena suerte para mí si se queda. Yo quisiera que el futbolista estuviera contento con lo que fuera. Imagínate si se fuera a un equipo más importante que el Puebla, progresaría en su futbol, progresaría económicamente, sería un gran avance para él. Si se queda, yo feliz de tener a un delantero como él.

"Yo quiero perfeccionar el plan A, no sacar el plan B y el C. Mi plan A es con él, pero traes a un jugador después del 10 de julio, ¿para que te juegue en la Fecha 3 o 4?, que se adapte, que le guste, que la esposa esté contenta, que los hijos encuentren colegio, es un problema, y en el mercado nacional no hay", dijo.

Hasta el momento el canadiense sigue perteneciendo al Puebla, pero en caso de consumarse su salida La Franja iría sorpresivamente por un defensa.

"Desocupo una plaza de extranjero y traigo otra posición que me urge más, adelante con Cavallini estoy muy bien y sin Cavallini podría estar muy bien", mencionó.