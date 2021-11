El ´Pepe Le Pew´

Enrique Rodón fue uno de los jugadores que integraron la defensa del América al final de la década de los 80 y principio de los 90.

El zaguero vivió una de las etapas más brillantes de las Águilas, pero también protagonizó bromas con figuras azulcremas como Alfredo Tena, Leo Beenhakker, Kalusha y Hugo Sánchez.

PICANTE PARA KALUSHA

Kalusha Bwalya fue uno de los mejores jugadores africanos en las filas del América, pero también cayó víctima de varias bromas.

"Un día fuimos a jugar a Estados Unidos, y Adrián Chávez o Juan Hernández traían una botella de Salsa Valentina y otra roja, las revolvimos en la botella de ketchup porque ese día nos sirvieron hamburguesas, y entonces Kalusha le pone la salsa a su hamburguesa y a las papas, le muerde, pues escupió todo, tardó hasta una hora en que se le quitara lo enchilado de la boca. A pesar de que se tomó refresco y agua, no se le quitaba".

NO LES SALIÓ LA BROMA

Algunos europeos no se ponen desodorante, y un día estando con Cuauhtémoc y Germán Villa en el entrenamiento llevé un desodorante, y les dije: ´a que no se lo dejan (a Leo Beenhakker) en su escritorio´, pero fueron a dejárselo, y hasta le dijeron: ´toma, porque hueles a puro sudor´. Pero, Beenhakker lo tomó como un cumplido, muy buena onda, y ahí se hizo muy amigo de Cuauhtémoc, pero nosotros hicimos la broma para que se enojara el entrenador, pero como era extranjero y no entendía la broma, lo tomó bien, y sí lo usó".

POR NO DARLE, TE EXPULSO

Yo era muy amigo de Bonifacio Núñez, el árbitro. Hubo una vez que estábamos jugando contra el Necaxa, y a él le chocaban los jugadores extranjeros, y me dice: ´Te voy a dar chance que le des un golpe a uno de ellos, pero uno bueno, si no, así te va ir´. Y le digo: ´¿me das chance de pegarle al chileno Ivo Basay?´, me dice: ´va, pero le das´. Viene una jugada, me le barro con todo y alcanza a brincar Ivo Basay, ni siquiera lo toqué, pero al pararme ´Boni´ me saca la tarjeta roja: ´te dije, por güey, por no darle, te expulso".

RESPETAN AL ´CAPITÁN FURIA´

Fuimos a jugar a Morelia, y ya de regreso del partido, íbamos en el autobús y nos dieron un box lunch para ir comiendo en el camino. Mi paquete traía una mandarina, y las cáscaras se les aventaba a Alfredo Tena, despertó y volteaba a ver quién las tiraba. De pronto, me avienta una mandarina, me agacho y le pega en la nuca al ´Zurdo´ López, me voltea a ver y me acusa que fui yo, pero se levanta Tena y le dice: ´yo fui señor, perdón, se la quise aventar a un compañero´. El ´Zurdo´ se sentó y no dijo nada, respetó su jerarquía".

DEJAN SIN BOTANA A HUGO

Tras su éxito con el Real Madrid, Hugo Sánchez regresó a México con el América, donde aguantó carrilla.

"Cesilio de los Santos era compañero de cuarto de Hugo en el hotel. A Hugo le gustaba llevar su vinito tinto, queso y jamón serrano para botanear. Entonces, llegan Juan Hernández y Gonzalo Farfán y se lo comen todo, y Cesilio les dice: ´¡dejen ahí, me va a matar Hugo!´, y cuando llega Hugo se molestó, y en la siguiente concentración Hugo dice: ´no quiero a Cesilio porque se come toda mi comida´.