El Pentágono cancela el disputado contrato de nube de JEDI con Microsoft

"Con el entorno tecnológico cambiante, ha quedado claro que el contrato de JEDI Cloud, que se ha retrasado durante mucho tiempo, ya no cumple con los requisitos para llenar las brechas de capacidad del Departamento de Defensa", dijo el Pentágono en un comunicado.

La declaración no mencionó directamente que el Pentágono enfrentó desafíos legales extendidos por parte de Amazon al contrato original de $ 1 millón otorgado a Microsoft. Amazon argumentó que el premio de Microsoft estaba contaminado por la política, en particular el antagonismo del entonces presidente Donald Trump hacia el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. Bezos es dueño de The Washington Post, un medio de noticias a menudo criticado por Trump.

El director de información del Pentágono, John Sherman, dijo a los periodistas el martes que durante la prolongada lucha legal con Amazon, "el panorama ha evolucionado" con nuevas posibilidades para los servicios de computación en la nube a gran escala. Por eso se decidió, dijo, comenzar de nuevo y buscar múltiples proveedores.

Sherman dijo que JEDI será reemplazado por un nuevo programa llamado Joint Warfighter Cloud Capability, y que tanto Amazon como Microsoft "probablemente" recibirán partes del negocio, aunque ninguno está garantizado. Sherman dijo que los otros tres grandes proveedores de servicios en la nube, Google, IBM y Oracle, también podrían calificar.

Microsoft dijo en respuesta al anuncio del Pentágono: "Entendemos la razón fundamental del Departamento de Defensa y los apoyamos a ellos ya todos los miembros militares que necesitan la tecnología de misión crítica del siglo XXI que JEDI habría proporcionado. El Departamento de Defensa se enfrentó a una decisión difícil: continuar con lo que podría ser una batalla de litigios de años o encontrar otro camino a seguir ".

Amazon Web Services, líder del mercado en la prestación de servicios de computación en la nube, había sido considerado durante mucho tiempo como un candidato líder para ejecutar el proyecto de Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta del Pentágono, conocido como JEDI. El proyecto estaba destinado a almacenar y procesar grandes cantidades de datos clasificados, lo que permitiría al ejército estadounidense mejorar las comunicaciones con los soldados en el campo de batalla y utilizar inteligencia artificial para acelerar su planificación de la guerra y sus capacidades de combate.

El contrato JEDI se vio envuelto en desafíos legales casi tan pronto como se otorgó a Microsoft en octubre de 2019. El postor perdedor, Amazon Web Services, acudió a los tribunales argumentando que el proceso del Pentágono era defectuoso e injusto, incluso que estaba influenciado indebidamente por la política. .

Este año, el Pentágono había estado insinuando que podría desechar el contrato, diciendo en mayo que se sentía obligado a reconsiderar sus opciones después de que un juez federal rechazara en abril una medida del Pentágono para que se desestimaran partes clave de la demanda de Amazon.

La saga JEDI ha sido inusual por la dimensión política vinculada a Trump. En abril de 2020, la oficina del inspector general del Departamento de Defensa concluyó que el proceso de contratación estaba en línea con los estándares de compra legales y gubernamentales. El inspector general no encontró evidencia de interferencia de la Casa Blanca en el proceso de adjudicación del contrato, pero esa revisión también dijo que los investigadores no podían revisar completamente el asunto porque la Casa Blanca no permitiría el acceso ilimitado a los testigos.

Cinco meses después, el Pentágono reafirmó a Microsoft como ganador del contrato, pero el trabajo quedó estancado por el desafío legal de Amazon.

En su informe de abril de 2020, la oficina del inspector general no llegó a una conclusión sobre si Microsoft Corp., con sede en Redmond, Washington, fue debidamente declarada ganadora. Más bien, examinó si el proceso de toma de decisiones era adecuado y legal. También examinó las acusaciones de comportamiento poco ético por parte de los funcionarios del Pentágono involucrados en el asunto y, en general, determinó que cualquier error ético no influyó en el resultado.

Esa revisión no encontró evidencia de presión de la Casa Blanca para que el Pentágono favoreciera la oferta de Microsoft, pero también dijo que no podía determinar definitivamente el alcance total de las interacciones de la Casa Blanca con los tomadores de decisiones del Pentágono.