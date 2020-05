El peligro del ´avispón asesino´ es exagerado

Expertos en insectos dicen que nadie debe tener miedo al enorme bicho apodado "avispón asesino", salvo que uno sea una abeja o un apicultor. Los avispones asiáticos gigantes que han acaparado titulares desde que aparecieron en el estado de Washington no son asesinos de seres humanos, aunque esto sí sucede en raras ocasiones. Pero decapitan colmenas enteras de abejas, y este insecto crucial para la polinización ya está en peligro.

Varios entomólogos dijeron a The Associated Press que la reacción exagerada les recuerda el susto que provocaron las abejas africanas, apodadas "asesinas", cuando empezaron a migrar hacia el norte desde Sudamérica. Estas abejas agresivas que llegaron a Texas y el sudoeste no justificaron su apodo propio de una película de terror. Aunque sí matan gente en raras ocasiones.

"No son ´avispones asesinos´. Son avispones, nada más", dijo el entomólogo Chris Looney, del departamento de agricultura de Washington, quien participa de la búsqueda de los grandes insectos.