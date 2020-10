El pasado se la ´come´

Los años le han dado mucha madurez a la modelo y actriz Isabel Madow, quien confesó que hasta la fecha le siguen haciendo bullying por haber sido la sexy "secretaria" de "Brozo", así como por su romance durante su estancia en el reality "Big Brother".

"No es como que diga: ´me enorgullezco de lo que hice´, no, definitivamente si me metieras ahorita a ´Big Brother´, no me besaría con nadie ni me pondría una tanga, pero estaba chava, eché relajo, se te olvidan las cámaras, ahora resulta que nadie se besa con nadie", dijo Madow al programa "SNSerio".

Isabel aseguró estar arrepentida de haber participado en el reality show que se transmitió en 2003.

"Me lo pude haber evitado en mi vida, sí me arrepiento porque me enfermé, aparte no estaba yo preparada emocionalmente para estar en este programa".

La actriz aseguró que aún vive con el estigma de esas etapas de su pasado, por lo que trabaja para ser reconocida por su trabajo en la escena artística, no sólo por su escultural cuerpo: "Creo que hay cosas más importantes en la vida que el físico, que el peso de una persona; si hubiera engordado por tragona no pasa nada, pero no fue así, pero te atacan mucho: que si estás gorda o no, pero mi prioridad en la vida está enfocada en ser mejor ser humano y madre".