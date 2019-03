El Parlamento británico rechazó un Brexit sin acuerdo

Londres.

El parlamento británico rechazó hoy que Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin acuerdo y sin un marco que para norme las relaciones futuras con la eurocomunidad "en cualquier circunstancia".

Poco después la Cámara de los Comunes rechazó el llamado "compromiso Malthouse", elaborado por parlamentarios euroescépticos y otros pro permanencia en la UE, que proponía ampliar el plazo de salida al 22 de mayo, negociaciones comerciales de salida con cada miembro de la UE y entonces salida sin acuerdo.

También fue votada otra enmienda que rechaza una salida (Brexit) sin acuerdo específicamente el 29 de marzo, en este caso por 321 votos contra 278, diferencia de 43 parlamentarios.

Esta segunda enmienda tuvo la aprobación de 164 parlamentarios, pero el rechazo de 374, una diferencia de 210 votos

La primera enmienda, presentada por el laborista Jack Dromey y la conservadora Caroline Spelman contraria a la salida sin acuerdos, fue aprobada por 312 parlamentarios contra 308, una diferencia de cuatro votos.

En este voto los legisladores conservadores del partido de la primera ministra Theresa May, en particular aquellos con carteras ministeriales, fueron dejados en libertad de sufragar como mejor les dictara su conciencia, indicó la propia jefa de gobierno.

Empero, un reporte de la BBC señaló que un buen número de ministros conservadores se abstuvieron de sufragar.

La versión electrónica de The Guardian aclaró que la primera moción, que rechazaba salida sin acuerdo, no es vinculante y no obliga al gobierno a seguirla.

La sesión de este miércoles se da luego de que la víspera fue rechazado por segunda ocasión el acuerdo con la UE negociado por la primera ministra británica Theresa May, por una diferencia de 149 sufragios.

Ahora la Cámara de los Comunes se prepara a su tercera jornada consecutiva de votación mañana jueves, acerca de si solicitar a la UE la prórroga de la fecha de salida de la eurocomunidad.

El líder laborista Jeremy Corbyn, tras la jornada de sufragios, señaló que buscar la ampliación del plazo de salida fijado en el artículo 50 del Tratado de la UE, donde se encuentran derechos y obligaciones de los países eurocomunitarios, es "inevitable".

Por su parte May anunció que habrá pronto una moción para una breve y limitada extensión técnica del citado artículo 50, pero viable solo si hay una propuesta de acuerdo.

Advirtió que seguir negociando el Brexit o convocar a otro referéndum sobre la permanencia o salida de Reino Unido en la UE, solo dañaría la confianza ciudadana en el gobierno y el Parlamento.

Explicó que haber aceptado que no haya salida sin acuerdo, sugiere que la extensión del artículo 50 sería de larga duración, lo que llevaría de manera obligada a que Reino Unido participe en los comicios al Parlamento Europeo del próximo mayo.

Las decisiones parlamentarias repercutieron en el mercado de divisas, al hacer que la libra avanzara 1.5 respecto al dólar y 0.9 en relación al euro.