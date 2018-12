El Papa piensa y conforta a familiares que están lejos en Navidad

Ciudad del Vaticano.

"En Navidad es bello e importante estar juntos en familia", dijo el pontífice, durante su bendición dominical asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico del Vaticano y ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro.

"Saludo a ustedes, fieles de Roma y peregrinos de Italia y de varios países. Pasado mañana será Navidad y mi pensamiento va, en especial, a las familias que en estos días se reencuentran: Quien vive lejos de los padres, parte y vuelve a casa; los hermanos que buscan reencontrarse", agregó, hablando en italiano.

Reconoció que muchas personas no tienen esta posibilidad por diversos motivos, así quiso dirigirse a ellos en modo especial, sobre todos quienes están lejos de sus familiares y de su tierra; a ellos les recordó que "el padre celeste" no los olvida y no los abandona.

Si son cristianos, aseguró que les desea que encuentren en la Iglesia una verdadera familia, donde experimentar el calor del amor fraterno y a quienes no son creyentes, les aseguró que las puertas de la comunidad cristiana están abiertas, porque "Jesús nace para todos y dona a todos el amor de Dios".

En otro momento, deseo que todos obtengan la gracia de vivir una "Navidad extrovertida" pero "no dispersa", una fiesta que no ponga el "yo" al centro sino "el tu de los hermanos", especialmente de aquellos que tienen necesidad de una mano.

"Entonces dejaremos espacio al amor que, también hoy, quiere hacerse carne y venir a habitar en medio de nosotros", ponderó.