El Papa desafía a los periodistas del Vaticano: ¿Quién lee sus noticias?

Enfrentando una importante escasez de fondos de pensiones y un déficit proyectado de 50 millones de euros ($ 61 millones) este año, Francisco ordenó recortes salariales del 3% al 10% para los empleados del Vaticano, tanto laicos como religiosos, y pausó las bonificaciones de antigüedad durante dos años.

Francisco ha prometido no despedir a nadie para compensar la crisis económica creada por COVID-19 y el cierre relacionado con la pandemia de una de las principales fuentes de ingresos de la Santa Sede, la venta de entradas de los Museos Vaticanos.

Pero en una especie de advertencia al personal de comunicaciones del Vaticano, abrió sus comentarios sin guión el lunes con una pregunta puntiaguda.

"Hay muchas razones para estar preocupado por la Radio, L'Osservatore, pero una que me toca el corazón: ¿Cuánta gente escucha la Radio? ¿Cuántas personas leen L'Osservatore Romano? " Preguntó Francis.

Dijo que su trabajo era bueno, sus oficinas agradables y organizadas, pero que existía el "peligro" de que su trabajo no llegara a donde se suponía. Les advirtió que no fueran víctimas de una funcionalidad "letal" en la que realizan los movimientos, pero en realidad no logran nada.

La pregunta se ha planteado muchas veces, ya que la oficina de comunicaciones del Vaticano consume más presupuesto que cualquier otro departamento: según las últimas cifras, la Dicastría de las Comunicaciones tenía un presupuesto de 43 millones de euros (52,5 millones de dólares) para 2021, alrededor del 20 por ciento del presupuesto. El conjunto.

Sus gastos son mayores que los gastos combinados de los 10 departamentos más pequeños del Vaticano.

El Vaticano ha justificado los costos durante mucho tiempo porque sus operaciones de comunicación son el núcleo de la misión principal de la Santa Sede: comunicar la fe católica a todos los rincones del mundo.

Los recortes que Francisco ha impuesto en todos los ámbitos han provocado una revuelta menor entre los empleados del Vaticano. Escribieron una abrumadora carta abierta el 20 de mayo expresando su "consternación y profundo desánimo" por los recortes, la falta de horas extras y el aumento de la carga de trabajo no compensada, que dijeron no se ajustaba a la doctrina social de la Iglesia Católica.

Lamentaron en particular las grandes disparidades en salarios y beneficios, especialmente para algunos administradores laicos y consultores externos en quienes la Santa Sede depende en gran medida para supervisar y limpiar sus finanzas.

"No se pueden ignorar las dificultades económicas que las familias hoy están llamadas a enfrentar como consecuencia de la pandemia", lamentaron al solicitar una reunión para discutir sus inquietudes.