El país está en calma: AMLO

"Todo transcurrió bien, la gente se manifestó libremente, no hay movimientos poselectorales, de protesta, el País está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad", dijo al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en el Municipio de Ensenada, Baja California.

López Obrador señaló que sus adversarios se unieron para quitarles la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no lo consiguieron.

"Eso significa que está garantizado la aprobación del presupuesto, el dinero para los pobres, el dinero para los programas del bienestar, el dinero para el desarrollo de México, eso es lo que se dirimió en esta pasada elección, por eso mi gratitud al pueblo de México", sostuvo.

López Obrador también resaltó la labor de la Guardia Nacional, pues dijo que es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad.

"Podemos tener crecimiento económico, incluso mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero si no hay seguridad no se avanza, eso es fundamental. Estamos muy conscientes que lo vamos a lograr, vamos avanzando poco a poco porque estaba muy avanzado el mal; sobre todo se le dio la espalda al pueblo muchos años", afirmó.

El Presidente sostuvo que antes de la Guardia Nacional no había una diferencia entre delincuencia y autoridad.

"Antes no estaba bien pintada la raya, no estaba definida la frontera entre delincuencia y autoridad, que eran en muchos casos lo mismo, delincuencia y autoridad, ahora no", dijo.

"Ahora por un lado está la delincuencia y por otro lado, enfrente, la autoridad, ya no hay mezcla, el contubernio, y no se permite la corrupción, y no se permite la impunidad, y se está estableciendo un auténtico Estado de Derecho".

Pese a las consideraciones del Presidente, en la última semana se han registrado brotes de violencia y protestas por esta causa en varias regiones del País.

El sábado pasado por ejemplo, un comando en Reynosa, Tamaulipas, asesinó a 15 civiles y la Policía abatió a 4 delincuentes.

El jueves, familiares denunciaron la desaparición de 109 personas en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

En tanto este sábado, grupos del crimen organizado, apoyados por pobladores del Municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente en Michoacán, impidieron el paso a efectivos de la Guardia Nacional, quienes pretendían realizar un patrullaje.