El padre de Meghan Markle sí quiere ir a la boda real

Thomas recientemente sufrió un ataque al corazón y había declarado al medio especializado que no llevaría a su hija al altar, tras protagonizar una controversia por vender fotos de su preparación para el evento a una agencia de paparazzis.

"Odiaría la idea de perderme uno de los más grandes momentos en la historia y caminar con mi hija al altar", declaró este martes.



Thomas dijo que si los doctores lo dejan salir del hospital tomará el riesgo sobre su salud y volará a Inglaterra para estar con su hija.

La media hermana de Meghan Markle, Samantha Markle, también expresó que espera que su padre pueda asistir al enlace.



"Espero que sí (pueda ir a la boda). Y si él tuvo un ataque al corazón o no, la gente tiene ataques al corazón y ellos a veces ni siquiera lo saben hasta que se hacen un electrocardiograma. No es siempre tan alarmante, no es siempre tan dramático. Para él fue éste el caso", dijo Samantha este martes a Good Morning Britain, según People.



"Él tenía la opción en México de volar a Los Ángeles, pero estaba asustado de que los medios pudieran encontrarlo. Ellos (los médicos en México) lo estabilizaron lo suficiente y el dijo: 'denme un día y estaré bien'. Él hizo lo mejor que pudo bajo la circunstancia de estar en México", señaló.



Samantha dijo que su padre se encontraba consternado por la información que había llegado a los medios.



"Yo hablé con él ayer temprano en la mañana y él estaba muy deprimido por la increíble serie de eventos que han reportado los medios", expresó.