El Pachuca toca fondo

Andrés Fassi se desvinculó totalmente de las labores gerenciales, para enfocarse en su trabajo en Talleres de Córdoba. Se trataba de un dueño y directivo que, además, sabía comunicarse con el jugador y eso era de gran apoyo para el director técnico.



Hoy, Pachuca tiene una plantilla muy cómoda en sus grandes instalaciones y con los buenos sueldos que se pagan. Los jugadores no se exigen más, mientras que el DT uruguayo Paulo Pezzolano no encuentra respuestas al interior del equipo. Los suplentes no hacen lo necesario como para meterle un susto a los habituales titulares.