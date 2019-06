El otro poder de Luz del Mundo

En Illinois y Texas es reconocido el trabajo de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, en defensa de los derechos humanos y la libertad de creencias, e incluso lo felicitan; pero en California las autoridades le atribuyen los delitos de abuso sexual, trata de personas y actos de pornografía infantil perpe-trados en el condado de Los Ángeles entre 2015 y 2018.

El martes 4 el fiscal general de California, Xavier Becerra, informó que al autoproclamado "apóstol de Jesucristo", quien fue detenido ese día junto con sus colabo-radoras Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel Meléndez, se le imputan 26 cargos.

Y mientras en Illinois y Texas diversos políticos insisten en que el líder religioso es un ejemplo a seguir, el fiscal Becerra lo considera un demente y le fijó una fianza de 50 millones de dólares –la más alta en la historia de California– para evitar que salga de la prisión preventiva.

El 17 de enero de 2017, la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Illinois –equivalente al cabildo municipal–, felicitó a Naasón Joaquín "por su dedicado trabajo en temas de justicia social, civil, derechos y la libertad de religión, en su calidad de director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo", además de reconocerlo como un líder "distinguido".

El 7 de mayo, los integrantes de la LXXXVI Legislatura del Senado de Texas –The Senate of the State of Texas, resolution No. 579– también lo felicitaron con motivo de su quincuagésimo cumpleaños.

El "apóstol de Jesucristo" también ha sido honrado en el país. El 25 de mayo de 2017, por ejemplo, el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Marco Antonio Leyva Mena, le entregó un reconocimiento "por su eficiente y próspera labor en la construcción de una comunidad sana, promoviendo el rescate de valores espirituales, sociales y morales".

El 15 de mayo pasado, la legisladora federal Kehila Kú Escalante, de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de La Luz del Mundo, pidió a 18 de sus compañeros de Jalisco que promovieran un reconocimiento a Naasón Joaquín por su trabajo en favor de la educación.

Ese mismo día 35 diputados federales, principalmente de MC, le entregaron al dirigente religioso un primer reconocimiento, luego de que en el Palacio de Bellas Artes se realizó el concierto El guardián del espejo con motivo de su cumpleaños número 50.

A ese concierto acudieron el presidente del Senado, Martí Batres, de Morena, y el diputado federal Sergio Mayer, de ese mismo partido. El evento fue gestionado ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por Rogelio Israel Zamora Guzmán, senador del Partido Verde Ecologista de México e hijo del exdiputado priista Rogelio Zamora Barradas, quien se desempeñó como ministro de La Luz del Mundo.

El 16 de mayo, en sesión ordinaria, el pleno del ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por el emecista Ismael del Toro, aprobó por unanimidad entregarle a Naasón Joaquín una medalla Honoris Causa por su "destacada labor humana y altruista" en esa ciudad.

NEXOS POLÍTICOS

Aarón Joaquín González, fundador de la Iglesia La Luz del Mundo en 1926, hizo alianza con el Partido Revolucionario Institucional a cambio de que éste proveyera de servicios públicos a la recién fundada colonia Hermosa Provincia en Guadalajara. En 1964, cuando falleció, lo sucedió su hijo Samuel Joaquín Flores, cuyo periodo se prolongó durante 50 años.

Cuando el Partido Acción Nacional llegó al poder, Samuel Joaquín amplió sus redes políticas. En una ocasión incluso reunió en un evento de la llamada Santa Cena –la máxima festividad de la congregación, que se realiza cada agosto– a políticos priistas y panistas.

Naasón Joaquín no sólo mantuvo esa relación; la amplió al acercarse al líder moral de MC en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en 2018 lo felicitó públicamente en su cuenta de Twitter con motivo de su cumpleaños 49. Sin embargo, el jueves 6 Alfaro precisó que su relación con el dirigente de La Luz del Mundo es institucional y admitió que incluso compartió algunos actos con él.

Naasón Joaquín también extendió sus relaciones a Honduras. El secretario de Estado de la Presidencia de la República de ese país, Ebal Díaz, integrante de La Luz del Mundo, ha demostrado su amistad con "el apóstol".

La antropóloga Angela Renée de la Torre Castellanos, doctora en ciencias sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad de Guadalajara, recuerda que en el nacimiento de La Luz del Mundo su fundador tomó "símbolos y valores muy nacionalistas que coincidían con el PRI", aunado a que tenía relación con políticos de ese partido.