El otro hijo del Chapo orquestó liberación de Ovidio

Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como El Chapo, escapó del gobierno en numerosas ocasiones: por túneles, detrás de armarios, debajo de bañeras y a través de empinadas quebradas en las remotas montañas de Sinaloa. Incluso logró escapar de la prisión, dos veces.

El último miembro de la familia que escapó de la detención, el hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López, logró su propia hazaña para humillación del gobierno esta semana, cuando sus secuaces obligaron a una patrulla de al menos 30 elementos de las fuerzas armadas a liberarlo después de capturarlo.

La sorprendente rendición de unas fuerzas mexicanas muy superadas, tomadas como rehenes por forajidos y obligados a soltar a un sospechoso prominente bajo su custodia, comenzó con un asedio a la ciudad de Culiacán el jueves por miembros del Cártel de Sinaloa, una vez encabezado por El Chapo.

Videos de feroces tiroteos en la calle, hombres armados bloqueando carreteras, residentes huyendo a lugares seguros y nubes de humo negro saliendo de vehículos en llamas inundaron las redes sociales.

Según los informes, después de la captura del joven Guzmán, su cártel organizó un asalto feroz para obtener su libertad y evitar su extradición a Estados Unidos.

Pero el gobierno permaneció en silencio, pidiendo a los ciudadanos que permanecieran en el interior y evitaran estar en la calle durante la mayor parte del día.

Más tarde, aclaró, al menos en parte, diciendo que una patrulla había tropezado con Guzmán, pero había suspendido la operación cuando los combatientes enemigos la superaron en número y en armas.

Entonces se supo la verdad, soltada por los medios locales. La patrulla era en realidad una operación planeada para capturar a Guzmán y extraditarlo a Estados Unidos, reconoció el gobierno el viernes.

Las fuerzas armadas lograron detenerlo, pero se vieron obligados a dejarlo ir después de que ocho de sus miembros fueran tomados por la fuerza y retenidos como rehenes, dijo el gobierno.

Rodeados de enemigos, sin un plan claro de respaldo en tierra o en aire, y sin una estrategia clara de salida, los soldados cedieron y devolvieron a Guzmán.

Iván Archivaldo también escapó

Según un exfuncionario de Estados Unidos y otra persona informada sobre el asunto, la fuerza detrás de la respuesta rápida y efectiva del cártel fue otro Guzmán: el hijo mayor del Chapo, Iván Archivaldo, que ha desempeñado un papel destacado en el cártel desde que atraparon a su padre, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en julio por cargos de drogas, asesinato y lavado de dinero.

Dijeron que Iván también fue capturado inicialmente por los militares, pero que sus secuaces rápidamente vencieron a las fuerzas armadas y aseguraron su liberación. Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa muestra de fuerza para asegurar la libertad de su hermano, Ovidio.

El esfuerzo no sólo incluyó retener a los soldados como rehenes, sino también secuestrar a sus familias, según las dos personas informadas sobre el asunto, que no estaban autorizadas a hablar en público. Los oficiales de prensa del gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La victoria del cártel ofreció una visión aterradora del poder ejercido por el crimen organizado en México, destilando en un solo tramo de ocho horas la medida en que la nación está cautiva por las redes criminales, sin un plan para combatir el flagelo de la violencia

Fue una gran pérdida para un presidente que siempre ha evitado las dudas sobre su estrategia de seguridad o, a los ojos de los críticos, su falta de una.

Al igual que su predecesor, López Obrador ha tratado de distanciarse de la violencia que azota a su nación, optando por centrarse en una lista de programas nacionales para combatir la pobreza.

Pero, también como su predecesor, puede haber llegado a un punto en el que dejar de lado tales preocupaciones resulta desastroso para su presidencia.

Para el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, ese momento llegó con la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, un misterio que sigue sin resolverse.

Algunos se preguntaron si el dominio sobre los militares se convertirá en un punto de inflexión similar para López Obrador. Para muchos, los eventos del jueves se desarrollaron como si estuvieran escritos por un guionista demasiado entusiasta, empujando los límites de la credibilidad.

No quedó claro cómo los militares esperaban detener a un líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo en su territorio sin suficiente respaldo o planes adecuados para retirarse.

En su conferencia de prensa el viernes, López Obrador pasó la mayor parte del tiempo ignorando o evitando el tema, al tiempo que rechazó las críticas por la vergonzosa derrota del gobierno a manos del crimen organizado.

"No se puede combatir el fuego con fuego", dijo sobre la decisión de liberar a Guzmán. "No queremos personas muertas, no queremos la guerra".

Aun así, combatir el fuego con fuego fue, al final, lo que sucedió. Al menos un civil murió, siete miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y ocho fueron tomados como rehenes, según funcionarios de seguridad mexicanos.

Culpa a los militares

El gabinete de seguridad de López Obrador más tarde culpó a los soldados y reconoció que la operación había sido mal planificada.

La indignación pública ha aumentado, no sólo por la vergonzosa derrota, sino también por la deslucida estrategia del gobierno para combatir la ilegalidad.

"Puedo resumir esto como un fracaso de lo táctico a lo estratégico", dijo Christian Ehrlich, un experto en seguridad de Riskop, una firma mexicana de análisis de riesgos.

Desde el principio, López Obrador ha luchado para enfrentar la creciente violencia de la nación. Después de prometer eliminar a los militares de las calles, donde los enfrentamientos con el crimen organizado sólo han aumentado la violencia, optó por crear una nueva fuerza, la Guardia Nacional.

Los soldados mexicanos y otros fueron trasladados al nuevo equipo, cuyo mandato no estaba claro desde el principio. Con el Ejército, la Marina y la Policía Federal ya desplegados en puntos calientes de todo el país, el gobierno ha tenido dificultades para articular su visión sobre el papel de la Guardia Nacional.

En los últimos meses, la nueva fuerza ha tropezado inadvertidamente en su misión por la presión del presidente Donald Trump. Su tarea ahora se centra en gran medida en vigilar las fronteras de la nación y detener a los migrantes que se dirigen a México en su camino a Estados Unidos.

Esta tarea ha llevado a esas fuerzas a una nueva dirección, aparte de la seguridad pública, que ha dejado algunas áreas con menos recursos.

Los homicidios han alcanzado nuevos récords cada año durante los últimos dos años. Este año no es diferente: la nación está en camino de sufrir su peor racha de asesinatos desde que el gobierno comenzó a contarlos.

Ahora, con la liberación de Guzmán por las fuerzas armadas, el gobierno ha sufrido una de las derrotas más memorables en sus 13 años de guerra contra las drogas.

En los últimos años, México se había vuelto experto en la captura de los llamados "kingpins", para bien o para mal. Si bien la estrategia no ha logrado calmar la violencia, los funcionarios estadunidenses y mexicanos se consolaron al saber que ha logrado detener y extraditar a figuras importantes.

El padre de Guzmán, El Chapo, fue arrestado varias veces antes de ser sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Los líderes de los Zetas, del Cártel del Golfo y una larga lista de otros también han sido detenidos en una acción coordinada entre la policía y las fuerzas armadas.

Con el último error, muchos temen que la decisión del gobierno de dejar que Guzmán envalentonará a los cárteles.