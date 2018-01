El operador de Peña en finanzas del PRI. Incondicional desde que era gobernador

Por José Gil Olmos

Amigo, colaborador y beneficiario de Enrique Peña Nieto desde hace 12 años, Luis Vega Aguilar ha sido una pieza clave del grupo del mandatario para controlar las finanzas del PRI desde 2011, por lo que ya se le requirió información en la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral –por una denuncia del PAN– sobre el presunto desvío de recursos públicos de Chihuahua para financiar campañas priistas en 2016.

Vega Aguilar nació en Baja California, pero vive en Culiacán, Sinaloa. Aparece en el directorio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como responsable de la Secretaría de Finanzas y Administración, puesto que ocupa hace siete años por encargo directo de Peña Nieto desde antes de que éste asumiera la Presidencia.

La misma función realizó en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador, y desde entonces hizo negocios con el PRI al otorgar contratos a varias empresas que él fundó, a través de las cuales ha ganado 23 millones de pesos.

Egresado del ITAM, Vega Aguilar ha creado en 12 años 10 empresas dedicadas a la organización de eventos, difusión en medios impresos y electrónicos y también a la producción de bebidas alcohólicas.

La primera fue Nuevas Expresiones S.A. de C.V., que creó el 12 de marzo de 2004 en el municipio mexiquense de Metepec, con el objeto social principal de organizar eventos sociales, musicales y culturales, así como la maquila y venta de playeras, camisas, bufandas, encendedores y chamarras, así como la compra de material y aparatos de casa y oficina.

Dos años después formó las empresas On the Air y The Mystic Gang, encargadas de organizar eventos y proporcionar aparatos de sonido y luces. Posteriormente extendió su negocio a la producción de tequila y mezcal.

A la par de estos negocios, como secretario de Finanzas del PRI ha sido responsable de manejar los recursos del partido para las elecciones que se han realizado desde 2011, cuando arribó al cargo.

Conforme al reglamento del PRI, a Vega Aguilar le tocó manejar los recursos y las finanzas del partido en las elecciones de 2016, que investiga el gobierno de Chihuahua bajo la presunción de que en la administración de César Duarte se transfirieron 246 millones de pesos del erario estatal para financiar las campañas priistas en varios estados.

Dentro de esta investigación, la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal detuvieron el pasado 20 de diciembre a Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del CEN del PRI cuando Manlio Fabio Beltrones era el presidente de ese partido.

A Gutiérrez se le acusa de aplicar el Plan Zafiro, mediante el cual presuntamente se triangularon recursos públicos desde los gobiernos de César Duarte en Chihuahua, Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Javier Duarte en Veracruz, con la connivencia de la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Luis Videgaray.

MANIOBRAS EMPRESARIALES

De acuerdo con un reportaje de Sebastián Barragán, difundido en el portal Aristegui Noticias, desde 2004 a la fecha, Nuevas Expresiones ha obtenido contratos para actos del PRI (incluida la precampaña de José Antonio Meade), del gobierno del Estado de México, de la campaña de Alfredo del Mazo y del gobierno federal por más de 23 millones de pesos.

En el caso de Meade, los contratos suman un millón 535 mil pesos. De la campaña de Del Mazo la empresa obtuvo otro por 271 mil 324 pesos.

Cuando Nuevas Expresiones se fundó, se le otorgaron varios contratos por 2 millones 460 mil pesos, pero entre 2016 y 2017 obtuvo los más jugosos, que sumaron 18 millones. Este fue precisamente el periodo en el cual se realizaron las campañas para gobernador que son investigadas por la Fiscalía de Chihuahua, por la denuncia de desvío de recursos contra el exgobernador César Duarte y otros priistas.

Aunque Vega Aguilar vendió sus acciones de Nuevas Expresiones a los hijos de su socio Alejandro Iskander tan sólo dos meses después de que fundó la empresa, la notificación notarial no se hizo hasta 2012, cuando Peña Nieto ya había asumido la Presidencia y le había encargado a Vega las finanzas del PRI.

De acuerdo con las actas notariales que mostró en redes sociales Aristegui Noticias, el tesorero del PRI registró en 2006 otras dos compañías: On The Air y The Mystic Gang, bajo la misma razón social y las mismas actividades que Nuevas Expresiones, pero con otro socio, Manuel Lara Cortés.

Ambición económica…y también política

> Al contar con la confianza de Peña Nieto, Vega Aguilar ha permanecido en la Secretaría de Finanzas del PRI 12 años, pese a que en ese tiempo se han turnado la dirigencia nacional de ese partido Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa.

> En la dirigencia priista se le considera y cuida. Por ejemplo, no dejan que se le acerque la prensa. Todas las peticiones que se le han planteado para que explique el manejo de las finanzas del partido han sido negadas.

>Se le considera el enviado del presidente Peña Nieto, de quien recibe órdenes directas para manejar los recursos financieros del partido.

> El hecho es que, según la mencionada información de Aristegui Noticias, el equipo de José Antonio Meade le asignó a Nuevas Expresiones 15 contratos por un millón y medio de pesos.

> Sin embargo, Vega Aguilar no sólo tiene ambición económica; también quiere ser diputado por Culiacán, de donde es parte de su familia.