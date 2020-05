El NYT es famoso, pero con poca ética.-AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

El Mandatario se refirió en su conferencia mañanera a una nota que el diario estadounidense publicó sobre ocultamiento de muertos en esta pandemia y que tuvo gran difusión en las redes sociales en México. "Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios en México, nada más que ahora es el New York Times. El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética", sostuvo.

"En este caso es evidente que no hicieron el trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar, si no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times". López Obrador expuso que ante la crisis en los medios convencionales de comunicación se deben buscar modelos alternativos que garanticen las libertades.

"Hay que auspiciar el debate. La crisis del neoliberalismo, ya lo hemos dicho aquí, es la crisis de los medios convencionales de comunicación, no solo en México, en el mundo, aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, hay crisis general, mejor dicho, hay decadencia, porque la crisis puede ser económica o sanitaria. La decadencia tiene que ver con todos los campos de la vida pública y eso es lo que se está padeciendo, es un derrumbe del modelo neoliberal, no sólo en lo económico, en lo político, en lo que tiene que ver con la comunicación", aseveró. "Entonces, tenemos que buscar la forma de crear modelos alternativos y lo mejor es garantizar las libertades y que con el método democrático se vaya regenerando la vida pública, con la participación de los ciudadanos". Respecto a la información publicada por el New York Times y su difusión en México, aseguró que no hay de qué preocuparse, que es "normal" la molestia de los conservadores porque se está terminando con los privilegios. "Sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitearla todos los conservadores de México o sus voceros, pero así periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos, yo creo que hasta sabían, eso lo podría informar el New York Times, porque yo creo que sabían que venía el reportaje, porque inmediatamente que aparece, lo que llaman 'nado sincronizado' se lanzan todos", cuestionó. "No hay que alarmarse, esto es normal. La verdad es que se está llevando a cabo una transformación y están muy molestos los conservadores.

Nunca se había dado una situación así de que se terminara con privilegios, en que se separara el poder económico del poder político, que no se sometiera el Gobierno de los grupos de intereses creados, que se decidiera acabar con la corrupción, con la impunidad, entonces sí les pesa y les va a llevar tiempo acostumbrarse a aceptar la nueva realidad".