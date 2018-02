¡EL NUEVO TIGRE!

Hace 20 años el “Tigre” Garza se convertía en Campeón del Mundo, el único que ha tenido Reynosa en su historia. Hoy, en el mismo gimnasio aparece otro “Tigre” que lleva la misma sangre, otro “Tigre” que quiere llegar a ser igual o más famoso que su pariente. Se trata de Hugo Castañeda, figura del boxeo amateur que avanza a pasos agigantados. Es la fina estampa de un peleador, más estilista que cualquiera, con un físico impecable y lo más importante, trae el boxeo en la sangre.

“Yo me veo en un futuro como esa figura, a Reynosa le falta tener otro ídolo profesional, yo quiero poner el nombre de Reynosa en todo lo alto, pero no me puedo ‘avorazar’, tengo que ir poco a poco hasta llegar a mi meta que es ser Campeón del Mundo”, comenta el pugilista de 15 años.

Hugo tuvo un brillante 2017, invicto en las 8 peleas que protagonizó y el viernes 9 de marzo tendrá su primer combate del año en el Gimnasio Aguirre.

Un día entró por la puerta de la Academia de Boxeo Heriberto Deandar un niño de apenas 10 años, se presentó con Don Joel Soto, quien lo observó detenidamente. El experimentado manager le vio algo más que un simple parentesco con Néstor Garza y por eso no dudó en revivir el famoso apodo.

“Me gusta mucho que también me digan el ‘Tigre’, mi tío fue el único campeón del mundo que tiene esta ciudad y eso me motiva, creo que hasta el momento tengo el apodo bien merecido, he hecho bien las cosas”, reconoce con un poco de nerviosismo, ya que todo se escucha entre esas cuatro paredes.

El chamaco dice que fue también don Joel quien le marcó el alto para no debutar prematuramente en el profesionalismo.

“En junio cumplo 16 años y pensaba debutar como profesional pero hay muchas oportunidades este año, Don Joel me dice que puedo seguir haciendo cosas importantes en el box amateur y yo le haré caso”.

El “Tigre” Castañeda tiene algunas cuentas pendientes como amateur. Ya fue campeón estatal pero este año quiere sacarse la espina en la Olimpiada Nacional pues siente que le falló a Tamaulipas.

“El objetivo número uno es triunfar en el Estatal y uno de mis grandes sueños es estar nuevamente en la Olimpiada Nacional, el año pasado no di el peso y no pude pelear, entendí y aprendí que es demasiada disciplina, dietas y entrenamientos que no hacía, pero este año voy con la mentalidad de ganar”, asegura el ídolo de la Colonia Renacimiento.

Su gusto por el boxeo viene desde muy pequeño, pero ver en acción a su ídolo, Saúl “El Canelo” Álvarez, es algo que lo inspira a mejorar cada día en sus entrenamientos.

“Es mi ejemplo a seguir porque he visto todas sus peleas y ha avanzado mucho, tiene contragolpeo, boxeo, se puede fajar, lo sigo mucho y quiero ir poco a poco subiendo de nivel y llegar a ser como él un día si Dios quiere”, expresa con emoción.

Hugo no es el mayor ni el más pequeño de sus hermanos, está entre Estefany y Sergio; sus padres, Don Hugo Alberto e Irma Leticia, se han convertido en parte de su esquina.

“Me apoyan mucho en esto, mi papá todos los días me trae a entrenar, me ayudan con la dieta, me ponen a mi tío como ejemplo, sin ellos no podría hacer lo que más me gusta”, explica.

Ser boxeador no es fácil, pero Hugo ya eligió esta disciplina como su estilo de vida y no descansará hasta llegar a lo más alto.

“A veces me pongo a pensar que el box no es nada sencillo, tiene muchos sacrificios, como no ir a fiestas ni desvelarte, tienes que entrenar todos los días aunque tengas otras cosas que hacer, esto se convierte en una obligación además de la escuela, a veces uno no tiene ganas pero es parte de los sacrificios si quiero lograr ser un campeón”, finaliza.

FICHA TÉCNICA

>Nombre: Hugo Alberto Castañeda Marroquín

>Apodo: El Tigre

>Edad: 15 Años

>Cumpleaños: 2 de Junio

>Estudia: Preparatoria UVM Reynosa

>Golpe Favorito: Gancho al Hígado y Volado de Izquierda

>Ídolo: Saúl “El Canelo” Álvarez

>Récord Amateur: 32 Peleas, 30 Triunfos y 2 Derrotas