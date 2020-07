¡El nuevo rudo!

Ary Boy es uno de los luchadores más jóvenes de la Arena Coliseo y justamente este miércoles está cumpliendo apenas 15 años de edad. Es un chamaco pero no es ningún novato. Hace tres años debutó en la lucha libre profesional demostrando que es más importante la calidad que la edad.

"Me gusta ser el más joven porque hay muchos luchadores muy buenos y yo voy aprendiendo más en este deporte que me apasiona", comentó el gladiador mexicoamericano que tuvo su primera lucha profesional un 12 de mayo del 2017, en Mission, Texas.

Su carrera apenas comienza y aunque asegura que es fiel a la esquina ruda, también aprendió a luchar como técnico.

"Mi papá me ayudó a entrar de lleno a esto porque vio que de verdad me gustaba mucho, me llevó para que entrenara con sus amigos, Asterisco Junior e Imagen II, por eso aprendí de las dos escuelas (técnico y rudo), también tuvo como maestros a Nacho Zapata, Corazón de Barrio y Maldición", explicó el enmascarado.

El deporte de los costalazos no llegó por casualidad a su vida. En su familia existe un personaje que hasta la fecha es su gran ídolo y al cual respeta dentro y fuera de los encordados.

"El Rey del Camino es mi tío y yo lo veía luchar y desde muy pequeño, por eso me gustó este deporte, él fue mi mayor inspiración, siento que todavía me falta recorrido para poder pedir esa oportunidad de luchar a su lado pero es algo que voy a cumplir antes de que él se retire", aseguró.

Ser pequeño (de edad) no le impide soñar en grande y espera en un futuro cercano poder ser una estrella de la televisión.

"Arriba del ring es donde uno se gana el respeto y creo que lo he hecho bien, me gustaría llegar a luchar en la Arena México, formar parte del Consejo Mundial o de esas empresas grandes, pero vamos paso a paso y mi primer sueño es luchar al lado de mi tío", recalcó.

Fue Imagen II quien lo bautizó con el nombre de Ary Boy. Es un personaje polémico que disfruta cuando los aficionados se meten con él.

"Yo trato de ser lo más rudo posible para que la gente se enoje conmigo, me gusta sentir eso, ya me acostumbré", indicó.

Por el momento se sigue preparando y hace un llamado a los promotores pues exige una lucha por algún campeonato.

"A la afición les anuncio que tengo preparada una sorpresa muy buena, ojalá que pronto esta pandemia termine para poder regresar", finalizó.