EL NUEVO ´PRESI´

Ciudad de México

Jesús Ramírez fue presentado oficialmente como el nuevo presidente deportivo de los Pumas, mientras que Rodrigo Ares de Parga continuará en su cargo de la Presidencia del club, pero alejado de los medios de comunicación.

"Como se había dado a conocer el viernes pasado, el equipo está en una estrategia, no sólo por la llegada de 'Chucho', que es amigo mío, sino por la estructura del club que se informó hace días", expresó Ares de Parga.

De igual modo, el directivo explicó que todas las funciones deportivas recaerán en Ramírez. Y agregó, "traemos a un presidente deportivo; evaluará este torneo, evaluará el torneo que tuvimos con 17 puntos, y seis meses ver por qué se lograron 30 puntos".

Ares de Parga confirmó que se hará a un lado de lo mediático. "Aquí Jesús Ramírez se forjó en los 70, y le dio el primer campeonato de los pumas. Yo me hago a un lado de la parte de prensa, todo eso será de Jesús... mis funciones cambian radicalmente en el club", concluyó.

ANALIZARÁ CONTINUIDAD DE MARIONI

Pese a que el estratega argentino Bruno Marioni se escuda en tener un contrato de tres años, Jesús Ramírez, nuevo presidente deportivo, dejó en vilo el puesto del director técnico.

"Eso lo voy a definir con Bruno, me voy a reunir con él. Esperé hasta que fuera oficial mi presentación, veré qué piensa y también su cuerpo técnico, para analizar lo que sucedió (quedarse sin Liguilla), y tomar una decisión", explicó. "Me quiero dar tiempo para no tomar decisiones a la ligera".

Respecto a Leandro Augusto, vicepresidente deportivo, Ramírez simplemente indicó que "sigue en la institución, pero como todos será evaluado para tomar una decisión más adelante".

Aunque el tema de los refuerzos aún está por discutirse, el extécnico campeón mundial sub-17 respaldó el proyecto trazado por Rodrigo Ares de Parga, presidente del club.