El ´no tener tiempo´ engorda

Para conmemorar el Día de la Alimentación en Reynosa se realizó en la plaza Niños Héroes una exposición de platillos para niños, jóvenes y adultos basados en el triángulo del buen comer que indica que en un plato deben existir en mayor medida frutas o verduras, seguido de cereales y carne.

La encargada del programa de Alimentación y Actividad Física de la región sanitaria, Nereida González Rentería explicó. "Esta es una regla básica que puede ser aplicada para cualquier persona a menos que este sujeta a un plan alimenticio para aumentar músculo o para condiciones especiales, pero en general si combinamos frutas, verduras, cereales y carne se obtiene una alimentación perfecta".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición, en nuestro país uno de cada 3 niños de 38 meses que acude a guarderías ya padece sobrepeso u obesidad.

Por lo que en el evento se hizo un llamado a los padres de familia para vigilar y medir las porciones de alimentos. "Estamos muy acostumbrados a decirle a los niños no te vas a levantar de la mesa hasta que termines todo pero la realidad es que la cantidad de comida que se le da a un niño tiene que ser mucho menor a la que consume un joven o un adulto, aveces como no lo entienden hacen hijos gordos que conforme van creciendo buscan más comida por el tamaño de su estomago".

En el evento había estudiantes de planteles ofreciendo demostraciones de bocadillos o snack que pueden ser utilizados en vez de las tradicionales frituras como zanahoria, pepino, jícama acompañada de limón y sal. Así como vasos de yoghurt natural y granola o barras de amaranto. "La alimentación ideal es aquella en la que no te da hambre porque el cuerpo está satisfecho, porque los niveles de azúcar están regulados, por lo general cuando entramos a dieta y no la hacemos bien sentimos la ansiedad de comer, son señales de que nuestro cuerpo no fue satisfecho".

"No tengo tiempo"

En la ciudad la causa principal por la cual se registran problemas de sobrepeso u obesidad están relacionados con la frase "no tengo tiempo" en la preparación de alimentos y de hacer ejercicio.

Recomendaciones:

Tomar 2 litros de agua al día

Triángulo del buen comer.

Evitar gaseosas y frituras

Hacer actividad física

Planificar comidas semanales

Incluir a niños en la preparación de comidas

Medidas simples:

Usar escaleras, no elevador

Caminar distancias cortas

Pasear a mascotas