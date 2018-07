´El no que no´, punto obligado del turismo. Historias de la Villa...

Es bonito tener una pareja, pero si no se da la relación, no te vas a morir, solo hay que pensar en un motor que te impulse a echarle ganas, el mío, fue el amor que siento por mis hijos, eso era lo que me hacía esforzarme al máximo, había noches que tan solo dormía 3 horas por preparar todo lo que hacía falta para el negocio . María Luisa Lima Ortiz, "La Güera de los lonches"

, Tam.- Todos la conocen como "La Güera de los lonches" su nombre es María Luisa Lima Ortiz, tiene 63 años y es originaria de Tampico, Tamaulipas, sólo que ahora vive en Río Bravo, desde que tiene uso de razón ha trabajado, cuando niña, ayudaba en una refresquera que tenían sus padres, pero no por que la obligaran ni mucho menos por que necesitara trabajar, sino por el gusto de querer hacerlo. Hace 26 años vio una gran oportunidad en la Villa dey se puso a vender lonches, algo que hasta la fecha hace, pues es algo que le ha dado hasta para darles estudio a sus hijos.

La Güera, todos los días viaja hacia la Villa de Nuevo Progreso a trabajar, tiene 4 hijos, por los cuales da todo en la vida, es por ellos que decidió poner su negocio, el cual ha crecido, pero esto no fue algo fácil, pues siempre hubo obstáculos, hace 4 meses sufrió una embolia, misma de la que se recuperó trabajando hasta ahora nada hizo que se diera por vencida, su negocio es fuente de empleo para sus nietos, quienes la apoyan y trabajan con ella. Además agregó deliciosos tacos al a su menú, raspas, licuados y una gran variedad de antojos en su puesto llamado "El no que no".

Doña María Luisa, es madre soltera, pero si estuvo casada y 2 veces, sólo que sus relaciones no funcionaron por diversas causas así que decidió que ella sola podía sacar adelante a sus hijos, así fue, ellos estudiaron en las mejores escuelas y los vestía con ropa de marca, para Luisa poder darle esto a sus hijos era una satisfacción enorme, más cuando le trajeron el título de la universidad, se sintió tan orgullosa, fue un logro en equipo:

"Me enorgullezco en decir que a mis hijos, a pesar de las situaciones que estaba pasando, nunca me los traje a trabajar, yo preferí que ellos estudiaran, mi hijo mayor no quiso estudiar, pero es un gran hombre y muy trabajador, Juan Luis, mi segundo hijos es médico cirujano partero, luego sigue mi hijo Polo, es ingeniero civil y Claudia las más chiquita es licenciada en psicopedagogía, de todos mis hijos me siento orgullosa, valió la pena todo mi esfuerzo, ahora veo que Dios siempre estuvo conmigo, porque siempre me dio las fuerzas para seguir adelante". expresó La Güera.

Asimismo comentó:

"Es bonito tener una pareja, pero si no se da la relación, no te vas a morir, sólo hay que pensar en un motor que te impulse a echarle ganas, el mío, fue el amor que siento por mis hijos, eso era lo que me hacía esforzarme al máximo, había noches que sólo dormía 3 horas por preparar todo lo que hacía falta para el negocio, pero ni cansada me sentía, porque yo sabía que era para mis niños, yo por eso le digo a esas mujeres se les cierra el mundo, que vean más allá de sus ojos, no se den por vencidas, todo es cuestión de querer salir adelante, el hombre es un complemento de la mujer, pero no es indispensable, nosotras como mujeres también podemos, sólo le debemos echar ganas", recalcó.

Cabe señalar que "El no que no", es un lugar por el cual los turistas que llegan a la Villa pasan a comer, como quien dice un lugar obligado, ya que la fama de estos deliciosos lonches ha llegado no sólo a las ciudades cercanas de la región, sino hasta los lugares más lejanos de EU, se distingue por su buena comida y excelente trato hacia sus clientes. La Güera es un ejemplo para todas las mujeres que día a día luchan por sostener su familia, vean aquí que si se puede.