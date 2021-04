El niño que anotaba a cambio de alfajores

DULCES GOLES

"Cuando era niño, lo motivaba con un alfajor cada vez que anotara con el pie y 2 cuando lo hiciera de cabeza. A veces le daba por gambetear a todo el equipo rival, incluyendo al arquero, y frente al arco, levantaba la pelota y anotaba con la cabeza.

En un partido Leo marcó 6 goles y le entregué 6 alfajores. Messi no dudó en repartirlos entre sus compañeros, pero eran 6 niños los que se le acercaron, y él decidió no quedarse ninguno. Ese día lloré al ver el gesto de Messi", recordó Carlos Marconi, quien lo dirigió en Newell´s Old Boys.

¿Y ÉSTE QUIÉN ES?

"Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pensé ´quién es éste´. Yo miraba futbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo ¿vos cómo te llamás?. Me contesta ´Lionel´.

Y yo le digo ´¿y tu apellido?´; ´Messi´, me responde. ´¿No sabés quién es?´, me preguntaron. Yo sabía por las noticias que había uno bueno de Barcelona y dije ´es éste´. Después, lo vi entrenar y me di cuenta lo bueno que era", contó Sergio "Kun" Agüero.

LEO, DEJA AHÍ

En 2011, luego de que el Barsa lograra su tercera Liga en fila, tras igualar en campo del Levante, Messi, en el avión de vuelta a Barcelona, golpeó la puerta de emergencia, ocasionando un desperfecto.

"Una de las puertas de emergencia ha sido manipulada. Por favor estas son las fases críticas del vuelo, ya sé de la alegría de todos nosotros, pero intentar contenerla un poquito", les dijo el comandante de la nave, ante los gritos de futbolistas como Dani Alves y Gerard Piqué, mientras Messi miraba con preocupación a su alrededor.

CRACK EN EL PLAY

Si Messi es bueno con el balón en los pies, con los videojuegos también es muy efectivo.

"Jugaba mejor que en la vida real. Tiene un talento natural para la PlayStation increíble. Messi era tan bueno que se permitía cargar a los rivales, también merece el Balón de Oro", dijo el ex basquetbolista Andrés Nocioni, quien lo enfrentó en Beijing 2008.

"Juego online contra chicos que no saben que soy yo. A veces se enfadan porque si el partido está complicado empiezo a tocar la pelota atrás para que pase el tiempo", contó Messi.

VA DE NUEVO

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya sabe lo que es convencer a los Messi, Jorge y Lionel, de quedarse en el Barcelona, como lo hizo en septiembre de 2005, cuando el Inter de Milán ofrecía pagar la cláusula de "La Pulga" y triplicarle el sueldo.