El niño de 13 años que acabó con la vida de su hermana de 4 en Texas

En 2007, el mundo se estremecía con una horrible historia. Paris, un niño de sólo 13 años había matado a su hermana de sólo cuatro. A más de diez años de aquel horrible acontecimiento, la madre de ambos, Charity Lee, contó cómo ha sido el proceso de perder a dos hijos en un solo día.

A través del documental "The Family I Had", estrenado en diciembre pasado en el canal Investigation Discovery, la mujer confesó que aunque ha aprendido a perdonar a Paris "nunca me he recuperado del todo. Pudo haber hecho otras 10.000 elecciones esa noche y nunca entenderé por qué hizo lo que hizo. Mi hijo es un depredador, pero si pasara toda mi vida odiándolo, ¿de qué serviría eso?".

El asesinato

Todo ocurrió la noche del 4 de febrero del 2007, "poco después de que los Colts de Indianápolis derrotaran a los Chicago Bears, cuando mi mundo se oscureció. El juego terminó y acabábamos de cerrar el (restaurante) Buffalo Wild Wings donde trabajaba en Abilene, Texas, cuando tres policías tocaron la puerta del restaurante. Hablaron con mi gerente antes de caminar hacia mí. Podía escuchar mi corazón latir a medida que se acercaban”, comienza el relato de la mujer.

“Un oficial me sentó y me explicó que algo le había sucedido a mi hija de 4 años, Ella. Empecé a gritarle que me llevara con ella. ‘No, no podemos’, dijo. ‘Ella ha sido asesinada".

Al escuchar dichas palabras, Charity se desmayó y cuando logró recobrar el conocimiento, preguntó por su hijo mayor, a lo que la policía le respondió que se encontraba en la estación de policía, pero que no le permitirían verlo. "Soy su madre, por el amor de Dios. ¡Llévame a él!’. (Y el policía respondió) ‘Señora, no podemos hacer eso. Paris fue quien asesinó a Ella", recordó Charity.

Tras la investigación, Paris quedó detenido y seis meses después fue sentenciado a 40 años de prisión. "Está en la Unidad de Ferguson en el condado de Madison, Texas, donde lo visito cada dos o tres meses y donde probablemente se mantendrá hasta los 40 años. Mi primer hijo, mi primer amor es un depredador”, señaló.

El contexto

Tras la pena que sintió la mujer, vino el cuestionamiento de por qué su hijo había cometido dicho crimen.

Charity confesó que vivió difíciles momentos durante su juventud. Fue drogadicta y quedar embarazada de Paris mientras cursaba sus estudios superiores, le salvó la vida. "Tuve algo por lo que vivir, algo que esperar, y aprendí a ser feliz”, aseguró.

“Su padre no tenía mucho, pero cuando vino a conocer a París a la edad de 16 meses, se me hizo claro que algo andaba mal con él. Ese año, descubrimos que a su padre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Por el bien de nuestro hijo, decidí cortar el contacto con él”, aseguró.

Durante los siguientes años, todo marchó con relativa tranquilidad en la vida de ambos. Ella se graduó de la universidad, tenía trabajos ocasionales y se confió en el apoyo económico familiar.

Pasarían años para que Charity conociera al padre de Ella y quedara embarazada. "Di a luz a Ella naturalmente, en casa. Cuando la sostuve por primera vez, tuve una abrumadora sensación de amor protector y orgullo por mi niña”, afirmó.

“Paris amaba a Ella también. ¿Cómo no podría? Ella era introvertida, pero extremadamente obstinada, de fuerte carácter, segura de sí misma y bromista. Estaba obsesionada con la Era del Hielo e insistió en ver la misma escena, aquella en la que los personajes bajan por un tobogán de hielo, una y otra vez. Paris y yo solo la mirábamos y le decíamos, Dios mío, ¿cuántas veces puede hacer esto?”, agregó.

Los primeros indicios

“Paris era un niño increíblemente inteligente. Era artístico, creativo, y nunca mostró tendencias violentas o perturbadoras, hasta un día en 2005... Nunca, en ningún momento, tuve ninguna indicación de que él pudiera matar", sin embargo, tuvo varios episodios en los que su conducta fue extraña para su edad.

Un día, "Ella y su tía, mi hermana, jugaban con un palo afuera. Paris lo tomó, y cuando lo exigieron de vuelta, él lo destruyó. Las chicas estaban muy molestas, así que le dije a Paris que entrara. Él reclamó y se alejó. Lo siguiente que supe fue que el ama de llaves de mi madre entró corriendo y me dijo que Paris había huido con un cuchillo. Lo perseguimos por la calle, lo arrinconamos y comenzó a llorar. Soltó el cuchillo y cayó al suelo. Lo llevamos a un hospital privado”, contó. Luego fue dado de alta y todo continuó normal.

Durante esa fatídica noche, Charity se despidió cariñosamente de su hija, quien mientras se bañaba le pidió un beso más, mientras que Paris estaba enojado con ella, ya que su madre lo había reprendido por gastarse todo su dinero en camisetas y zapatos. "Estaba tratando de enseñarle sobre el presupuesto. Estaba enojado en la esquina cuando me fui, pero lo besé en la mejilla, sin embargo, y le dije: ‘Sé que estás enojado conmigo, pero superaremos esto”.

"La niñera salió de nuestra casa sin mi consentimiento. En su ausencia, Paris golpeó e intentó estrangular a Ella. Finalmente la apuñaló 17 veces con un cuchillo. Ella murió, pero no rápidamente, como luego descubriría. Y después de que asesinó a Ella, Paris llamó al 911 por sí mismo”.

Como parte de la investigación, meses más tarde la madre tuvo acceso a la cinta telefónica de ese llamado:

-“París: “Accidentalmente maté a alguien”.

-Operador 911: “¿Accidentalmente mataste a alguien?”

-París: “No, sé que lo hice. A mi hermana”.

-Operador 911: “¿Está ella respirando?”

-Paris: “No, no lo está haciendo, me siento tan mal”.

-Paris: “Está sangrando por toda esta cama, porque la apuñalé”.

-Operador 911: “¿Dónde la apuñalaste?”

-París: “En muchos lugares”.

“Finalmente, después de 6 horas, el forense se la llevó. Ella estaba en una bolsa para cadáveres que estaba cerrada hasta el mentón y le salió sangre por la boca. Tenía una gran contusión en la frente donde la habían golpeado. Empecé a gritar: ‘Lo siento mucho por no haber estado ahí’. El sol estaba comenzando a salir. En ese momento, le hice una promesa a Ella de que algo significativo saldría de su muerte”.

Ya en la estación de policía, "el fiscal del distrito quería que Paris se declarara no culpable, pero ¿de qué le habría servido eso? Quería llevar a Paris a una institución mental donde él, como menor de edad, pudiera obtener ayuda. Pero la fiscalía quería asegurarse de que Paris recibiera la sentencia máxima. Le dieron 40 años de prisión. Primero fue a un centro juvenil y luego, cuando cumplió 19 años, se decidió durante una audiencia de transferencia que sería enviado a una prisión para adultos, donde se encuentra ahora”.

Lee explicó que “después de su arresto, Paris fue diagnosticado con un trastorno de conducta, el único diagnóstico de personalidad que se le puede dar a un menor. Cuando ya tenía 15 años, contraté a un psicólogo que confirmó que tenía rasgos psicópatas moderados, o rasgos insensibles y sin emociones”.

“Sólo cuando comprendí lo que Paris era -un depredador- pude perdonarlo. Por ejemplo, si estoy nadando en un hermoso océano, divirtiéndome, y aparece un tiburón y me muerde la pierna, con suerte no pasaría el resto de mi vida odiando a ese tiburón. Con suerte, entendería que los tiburones son lo que son. Y, para bien o para mal, París es un tiburón. Si quieres ponerte a odiar al tiburón, no llegarás muy lejos. Y en un esfuerzo por perdonar al tiburón, debes descubrir qué hace funcionar al tiburón. Esa ha sido mi forma de pensar desde la universidad, cuando estudié ecología, y así es como pienso sobre mi hijo ahora”, afirmó.

Nueva vida

Charity fue madre nuevamente y a dicho hijo nombró como Phoenix, debido al renacer que ha significado él en su vida.

Desde la cárcel, Paris le escribe cartas a su hermano y le pidió a su madre que se las entregara cuando cumpliera 12 o 13 años, sin embargo, ésta no sabe si podrá cumplir dicha promesa o no. "Cuestiono que la persona que mató a mi hija le hable a mi hijo. Nunca me sentiré cómodo con Paris y nunca olvidaré lo que le hizo a Ella”, admitió.

“No mucho tiempo después de su muerte, comencé la Fundación ELLA, una organización sin fines de lucro para prevenir la violencia y abogar por los derechos humanos a través de la educación, la reforma de la justicia penal y la defensa de las víctimas. Ahora soy una oradora pública que viaja por el país para hablar sobre la maternidad, la pena de muerte, el encarcelamiento en masa, el perdón y la empatía”. aseguró.