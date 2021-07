El Necaxa, en manos tamaulipecas

Los Rayos han confiado en el experimentado Edgar Hernández y el juvenil Emiliano Pérez , ambos oriundos de Reynosa así como el seleccionado nacional Sub 20 Rubén Castellanos originario de El Mante. Tener tres guardametas del mismo estado es una bonita coincidencia y algo que no se ve todos los días en la Liga Mx.

Ante la ausencia de Luis Malagón, quien se encuentra con la selección olímpica, los tres arqueros de Tamaulipas han entrenado juntos en la pretemporada y están listos para iniciar el torneo este viernes (19:00 horas) recibiendo al Santos Laguna en la jornada 1.

EL HOMBRE DE LA EXPERIENCIA

Edgar Adolfo Hernández Téllez (38 años de edad) será el titular. Llegó como suplente de Malagón pero el torneo anterior disputó 7 partidos y tuvo un buen cierre. Con una trayectoria de 16 años, la mayoría en el máximo circuito en equipos como América, Tigres, Querétaro y Atlas, Edgar va por su tercer torneo con el equipo de Aguascalientes.

EL SELECCIONADO JUVENIL

Rubén Darío Castellanos Garza (20 años de edad) lleva 4 torneos siendo el titular en la categoría Sub 20 y en esta campaña será el tercer portero en el primer equipo del Necaxa. Su calidad no tiene discusión y por eso ha sido llamado a las selecciones nacionales juveniles de México Sub-18 y Sub-20.

EL FUTURO INMEDIATO

Emiliano Pérez Espinoza (18 años de edad) ha logrado mucho en poco tiempo. Su juventud no le ha impedido pelear codo a codo por la titularidad. Saltó de una Tercera División casi desconocida al equipo Sub 17 del Necaxa en donde se ganó la titularidad y ya fue subcampeón. El torneo anterior alternó en la portería de la Sub 20 y la Sub 17. Por ahora es el futuro de los Rayos pero no tardará mucho.