El ´nazi bueno´ pretendió conquistar Hollywood

En invierno de 1971 el estudio de Hollywood Paramount empezó la producción de una película basada en el best seller Memorias: Hitler y el Tercer Reich vistos desde dentro, de Albert Speer. Speer no era un cualquiera, sino que fue el arquitecto del nazismo, el hombre que creó las escenografías de los mítines de Adolf Hitler, el que erigió la cancillería al gusto del Führer y se planteó construir un delirante Berlín rebosante de edificios fascistas, y quien desde 1941 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial lideró el Ministerio de Armamento y Municiones, con 14 millones de esclavos –trabajadores, les llamaba él– a su servicio.

A pesar de todo, Speer solo fue condenado a 20 años de cárcel en los juicios de Núremberg, tiempo que empleó para fijar en el subconsciente colectivo la imagen del "buen nazi", y para leer y escribir a escondidas sus memorias y otros libros en los que aseguraba que no supo nada de campos de concentración ni de la solución final hasta casi el final del conflicto bélico.

De su autobiografía a inicios de los setenta se había vendido un millón de ejemplares (hoy ya más de tres millones) y esa fue la razón del interés de Paramount por el proyecto y de la reunión en aquel invierno de Speer, feliz por la posibilidad de ligar su nombre a Hollywood, y un joven guionista, Andrew Birkin, protegido de Stanley Kubrick, para escribir el libreto.

¿Por qué no se hizo la película? En Speer goes to Hollywood se escuchan dos conversaciones de Birkin con Carol Reed, director elegido para realizar el biopic, tras acabar sendas versiones del guion. "Reed es el único que se comportó como un adulto y vio claro que aquello era un lavado de imagen para Speer. Y se negó a ir a más, de forma rotunda y clarividente", subraya Lapa. "

En realidad, Speer ni siquiera fue un gran artista, como arquitecto solo estaba interesado en cuanto más grande, mejor.

Y no existen los nazis buenos, algo que hoy en día, con la creciente ola de la ultraderecha, deberíamos tener presente".