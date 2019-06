El mundo observa a México.- Arzobispo

Monterrey, México.

El mundo está atento a la forma en que México responde a la emergencia humanitaria migrante, dijo hoy el Arzobispo Rogelio Cabrera López, por lo que tanto Gobierno y ciudadanos deben responder respetando los derechos humanos.



"No podemos ser indiferentes y mucho menos maltratarlos", expresó en rueda de prensa, "hoy se requiere que México muestre ante el mundo una manera humanitaria de tratar a las personas".



El también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a las que se le ha encargado la tarea de contener el flujo migratorio.



"Hay que tener mucho cuidado en el modo de abordar esta problemática, especialmente el Ejército, la Guardia Nacional, los policías, todos deben hacerlo muy apegados a la ley, pero también respetando a cada persona en sus derechos fundamentales".



Al indicar que en los últimos días el flujo de personas se ha triplicado en los cuatro albergues que la Arquidiócesis de Monterrey tiene en Nuevo León, Cabrera López pidió ayuda a los fieles católicos, principalmente con alimentos y medicamentos.



"Gracias a Dios la gente sigue colaborando para ayudar en ropa, comida, en calzado y, sobre todo, en medicamentos", expresó.



"Estamos tratando de que tengamos unos primeros auxilios muy bien dados con mucho profesionalismo para que no circulen con enfermedades, sobre todo, de bronquios y del estómago".



Esta semana, comentó, un grupo de Obispos se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar temas urgentes para el País, entre ellos la migración y las cárceles.



Cabrera López señaló que esa reunión no se pidió nada especial para la Iglesia católica.



"Gracias a Dios el pueblo católico sostiene a la iglesia católica, no es necesario pedir ninguna ayuda, ninguna recompensa", dijo el Arzobispo. "Lo que nos interesa es el bien de nuestro País".