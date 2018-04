El Mundial está a 50 días de comenzar; impulsa crecimiento en Rusia

El informe presentado por el comité organizador de Rusia 2018 estimó en 15 mil millones de dólares -2 mil millones de ellos vinculados al turismo- el impacto en la economía nacional desde 2013.

De esta forma, Rusia supera en cifras absolutas a los organizadores de los últimos cuatro mundiales (Brasil, Sudáfrica, Alemania, Corea del Sur y Japón).



Sólo Sudáfrica superó a Rusia en lo que se refiere a los efectos del torneo futbolístico en el PIB nacional, ya que en el Mundial de 2010 esa cifra ascendió al 2 por ciento.



Además, se crearon 220 mil puestos de trabajo, lo que ha permitido a la población incrementar sus ingresos en casi 7 mil millones de dólares.



"El Mundial ya ha tenido un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico del país. Si no hubiera Mundial, no habría habido crecimiento económico", dijo Arkadi Dvorkóvich, jefe del comité organizador y viceprimer ministro ruso, en rueda de prensa.



Dvorkóvich cifró en un 0.4 por ciento el efecto del Mundial en el PIB ruso, sólo en este año, y pronosticó que tendrá "un gran impacto" en la economía nacional "en las próximas décadas".



"La Copa del Mundo es un importante proyecto, no sólo para el Gobierno y el Estado, sino para todo el país. Es un proyecto nacional. Es el sueño de muchas generaciones", comentó.



El funcionario ruso destacó que, además de la infraestructura deportiva, se construyeron nuevos aeropuertos, carreteras, hoteles y hospitales.



El efecto es especialmente significativo en el caso de algunas regiones, como el enclave báltico de Kaliningrado y la región de Saransk, donde el PIB aumentó hasta un 20 por ciento.



Mientras, el director general del Mundial, Alexéi Sorokin, destacó que el país recibirá más de medio millón de turistas extranjeros, de ellos más del 20 por ciento visitarán la región costera de Krasnodar (mar Negro), donde está el balneario de Sochi.



"Muchas regiones recibirán en un mes la normativa anual de turistas", precisó.



En cuanto a los próximos cinco años (2019-2023), el informe cifró en unos 3 mil millones de dólares el impacto anual del torneo en la economía nacional.