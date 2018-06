El Monterrey jugará a partir de la siguiente temporada a las 21:00 horas

El Monterrey es uno de los cinco equipos que estrenarán horario después del consenso entre clubes, la Liga MX y las televisoras.

La decisión fue justificada por la Liga bajo el argumento de evitar el empalme de partidos.



"Con la única finalidad de ofrecer el mejor producto a la afición con base en la mayor difusión de los juegos a través de las distintas televisoras participantes, ya sea evitando el empalme de partidos y la implementación de horarios que favorezca la transmisión de los mismos. Se trabajó de manera conjunta: Clubes - Liga MX - Televisoras", explicaron en un comunicado.



Sin embargo, esto no significa que todos los partidos de Rayados se jugarán a las 21:00 horas.



El Monterrey, como todos los clubes, podrán cambiar de fecha y horario hasta tres partidos por torneo.



"Dicho trabajo se expuso, analizó y aprobó en la Asamblea de la LIGA MX de mayo pasado, dando como resultado la apertura del horario de los domingo a las 20:00 horas; además de la adopción de un calendario dinámico para que cada Club cambie hasta tres partidos de fecha y/u horario por torneo. Ello enfatizando en la mejoría de la experiencia de los asistentes a los estadios y televidentes", agregaron.



Los Rayados estrenarán horario hasta la Jornada 3, porque en las primeras dos fechas jugarán de visitantes ante Pachuca y León.



En la tercera jornada recibirán al Querétaro.



Por su parte, los Tigres también jugarán en horario distinto al menos en las primeras dos jornadas, pues en la 1 recibirán al León el sábado a las 21:00 horas, mientras que en la dos también serán locales ante Tijuana, pero juego será el domingo a las 18:00 horas.



En el Apertura 2018, el Clásico se jugará en el Estadio Universitario el 22 de septiembre.



Monterrey como local

J3 Rayados vs. León (sábado 4 de agosto, 21:00 horas)

J5 Rayados vs Pumas (sábado 18 de agosto, 21:00 horas)

J7 Rayados vs Morelia (sábado 25 de agosto, 21:00 horas)

J9 Rayados vs. Chivas (sábado 15 de septiembre, 21:00 horas)

J11 Rayados vs. Tijuana (sábado 29 de septiembre, 21:00 horas)

J13 Rayados vs. Toluca (domingo 21 de octubre, 19:30 horas)

J15 Rayados vs. Veracruz (viernes 2 de noviembre, 21:00 horas)

J17 Rayados vs. Atlas (sábado 24 de noviembre, 21:00 horas)



Tigres como local

J1 Tigres vs. León (sábado 21 de julio, 21:00 horas)

J2 Tigres vs. Tijuana (sábado 29 de julio, 21:00 horas)

J4 Tigres vs. Toluca (sábado 11 de agosto, 19:00 horas)

J6 (doble) Tigres vs. Veracruz (miércoles 22 de agosto en horario por confirmar)

J8 Tigres vs. Atlas (sábado 1 de soptiembre, 19:00 horas

J10 Tigres vs. Rayados (sábado 22 de septiembre, 19:00 horas)

J12 Tigres vs. América (sábado 6 de octubre, 19:00 horas)

J14 Tigres vs. Lobos BUAP (sábado 27 de octubre, 19:00 horas)

J16 Tigres vs. Puebla (sábado 10 de noviembre, 19:00 horas)