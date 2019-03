Ciudad de México.- La actriz argentina Christian Bach falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años víctima de un paro respiratorio, pero la familia Zurita Bach dio a conocer hasta ayer la noticia a través de un comunicado.

"Por este medio queremos compartir con ustedes una pena muy grande para esta familia. Christian Bach murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio", se lee en la misiva.

Se explica que la noticia se revela hasta hoy luego de que siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal paralela a la profesión y a la exposición mediática derivada de su labor.

"Les rogamos reciban esta noticia con respeto y cariño para poder así ser fieles a sus deseos y comportamiento siempre respetuoso y lleno de cariño para quienes tanto la apoyaron a lo largo de su carrera".

LA RECUERDAN CON AMOR

Christian Bach, asegura su familia, fue una gran actriz y una mujer ejemplar. Una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía y coraje, así como deseos de vivir plenamente de una manera congruente con sus ideas y anhelos.

"Hoy le decimos hasta pronto con un gran dolor en nuestros corazones. Hoy tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante sin ella, sin su presencia física, convencidos de que en ningún momento de nuestras vidas dejaremos de amarla y tenerla en nuestra mente".

El actor Humberto Zurita, así como sus hijos Sebastián y Emiliano, pidieron que se honre a quien destacan fue una gran mujer.

"Una mujer entregada a sus hijos, a su familia y a su público que tanto amó y respetó. Del mismo modo, sabemos que los admiradores de Christian la amaron y respetaron por ser la mujer que es, fue y será siempre en cada uno de sus corazones", concluyó el comunicado.

ESTABA ENFERMA

Fue en 2017 cuando trascendió en los medios de comunicación que la actriz padecía una enfermedad degenerativa e incurable en los huesos, por lo que apenas podía valerse por sí misma.

Su última participación en televisión fue en 2014 a través del melodrama "La impostora" (2014), donde compartió créditos con Lisette Morelos, Manuel Landeta y su hijo Sebastián Zurita.

Se desconoce hasta el momento el sitio donde fueron depositados los restos de la actriz, recordada además por su participación en telenovelas como "Los ricos también lloran", "Bodas de odio" y "La chacala", por mencionar algunas.

FAMOSOS LAMENTAN SU MUERTE

A través de redes sociales, algunos artistas lamentaron la muerte de la actriz Christian Bach.

Edith González: "La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver qué regalo me había traído. Lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija. Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido: ´Deseo´, en la que una vez más demuestra su talento y gran inteligencia. Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo".

Juan José Origel: "Mi pésame a mis amigos @zuritahm. La mejor más hermosa y gran amiga".

David Zepeda: "Lamento profundamente el fallecimiento de la actriz Christian Bach. Mi más sentido pésame a su esposo, hijos, familia".

Azela Robinson: "Christian Bach quien impulsó mi carrera con ´Cañaveral de pasiones´. Alguien tan importante en mi carrera ha muerto. Gracias siempre querida güerita. Mi más sentido pésame a Humberto y sus hijos. Pronta resignación".