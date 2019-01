El medio artístico está de luto

Ciudad de México

A los 79 años y con poco más de 70 de carrera histriónica, Fernando Luján dejó de existir luego de batallar contra afectaciones cardiacas y un trastorno pulmonar que mermó su salud en el último lustro.

Su hijo mayor, Fernando Ciangherotti y su hijo menor, Franco Paolo, confirmaron el deceso de su padre en su residencia de Puerto Escondido, Oaxaca, a donde se fue a vivir sus última días y donde celebró con entusiasmo Navidad y Año Nuevo.

"Fue por causas naturales, su estado de salud ya no era del todo bien. Se fue tranquilo y sin dolor, que era lo que nos importaba. No fue cáncer, como se decía, sino Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), porque su pulmones dieron pelea hasta la última batalla. Mi papá se puso mal, alcanzamos a venir a verlo mi hermano mayor y yo. Y poco a poco han ido llegando mis otros hermanos. De una u otra manera todos nos pudimos despedir de él o por mensaje, llamadas, en persona, pero se fue muy tranquilo, rodeado de amor y del cariño de sus seres queridos", dijo Franco Paolo, a quien procreó con su hoy viuda, la actriz Martha Mariana Castro.

FUNERAL PRIVADO

En enlace telefónico, Paolo comentó que las exequias se realizarán este fin de semana de forma privada en Oaxaca y que hasta ayer no decidían si lo cremaban o sepultaban.

"Todo va a ir saliendo poco a poco, estamos consternados por lo que sucedió, pero ya está descansando. Todavía en Navidad y Año Nuevo estuvo muy contento. Curiosamente estuvimos juntos, comió mucho, bueno, no comió, tragó. Muy raro en él, porque no era de buen diente. Comió bacalao, costillas, ensalada de manzana y se la pasó echando chistes, hasta hizo muchos intentos por enseñarme a bailar, pues no era bueno y yo tampoco soy bueno, pero quería que aprendiera", añadió Franco Paolo, de 18 años.

UN GRAN ACTOR

Nacido en Colombia, pero naturalizado mexicano, soñaba con regresar al teatro, al cine o a la televisión. Lo último que hizo fueron las películas "Cuando los hijos regresan", "¡Hombre al agua!" y también apareció en la serie "Ingobernable", junto a Kate del Castillo.

"Su trabajo era su máxima ilusión. Lo motivaba mucho", indicó Karla Betancourt, esposa de Fernando.

El actor tuvo un total de diez hijos: Fernando, Laura y Alejandra, de su primer matrimonio; Sasha y Vanessa, con su segunda unión; Valeria y Cassandra, con su tercera pareja oficial y Canek y Carlo, de dos relaciones extramaritales distintas. A Franco Paolo lo procreó con su colega y compañera desde 1990 y con quien se llevaba 26 años de diferencia.

EXPRESAN SUS CONDOLENCIAS

Con pena y dolor, sus amigos y compañeros del medio artístico lamentaron el fallecimiento de Fernando Luján y recurrieron a Twitter para externar su pesar.

HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS

"A Fernando Luján siempre lo recordaré como uno de los muy poquitos actores que podían con todos los géneros, un primer actor de a deveras (no como a los que les agregan ese "mote" como premio de consolación) y un gran conversador. Descanse en paz".

MAESTRO GUDINNI

"El chico yeyé De Martín en Acapulco A Go Go, novio psicodélico de @angelicamaria en Sólo para ti y El coronel no tiene quien le escriba @salmahayek por esa Mirada de Mujer. De gran estirpe actoral Fernando Luján descansa en paz".

EDITH GONZ´ALEZ

"Lamento la muerte del gran actor Fernando Luján. Mis oraciones con su familia. QEPD".

M´ONICA GARZA

"Descanse en paz el primer actor Fernando Luján. Mi solidaridad y cariño entrañable en este momento contigo @VCiangherotti".

HERNÁN MENDOZA

"Uno de mis ídolos partió hoy!!! Estoy triste y le mando todo mi cariño a la familia de este gran hombre y actor #FernandoLujan".

ARI TELCH

"Fernando Luján, te quiero, te admiro, te agradezco, te recuerdo siempre. DEP #FernandoLujan".

PATI CHAPOY

"Triste despedir a un amigo. Descansa en paz querido Fernando Luján. Abrazo cariñoso Martha Mariana, Franco Paolo, Vanesa Fernando...".

RAFAEL PERRIN

"Hoy ya es inmortal don Fernando Luján. Gracias por tantas clases de actuación. Que disfrute su nuevo escenario".

CANACINE

"#Canacine lamenta el fallecimiento del primer actor Fernando Luján. Descanse en paz".

LAISHA WILKINS

"Lamento el fallecimiento del actor Fernando Luján, descanse en paz. Pronta resignación a su familia".

HORACIO VILLALOBOS

"Descanse en paz el maravilloso actor Fernando Lujan!!!".

TEATROS CIUDAD DE MÉXICO

"Lamentamos el sensible fallecimiento, a los 79 años de edad, del primer actor Fernando Luján, reconocido por sus entrañables trabajos en cine, televisión y teatro. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos. Descanse en paz".

´Se fue tranquilo y sin dolor´

El actor destacó por su actuación en telenovelas como "Los ricos también lloran" y "Mirada de mujer" y en películas como "El coronel no tiene quién le escriba", "Cuando los hijos regresan" y "¡Hombre al agua!"