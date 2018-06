El "Matador" no se ilusiona con el Tri que estará en Rusia 2018

Cd. de México.

El ex delantero Luis Hernández aseguró que percibe desconfianza de la afición mexicana de cara al Mundial, y todo porque el grupo que dirige Juan Carlos Osorio no ha sido constante.



"Motivados solamente ellos sabrán, pero la expectativa no me gusta, es una inseguridad que tengo como gente de futbol, como ex seleccionado, que fui a un Mundial", explicó el ex atacante.



"Hay una desconfianza tremenda, no solamente de mí sino de toda la afición, y eso se lo han ganado ellos, no han hecho su tarea, no han hecho las cosas adecuadamente y por un técnico que se ha empeñado en ver otros partidos, en hacer planteamientos con base a las virtudes del rival y no con base a las virtudes de tu equipo, no me ha gustado la Selección".



Hernández confía en que los delanteros encuentren el gol a días de que inicie la Copa del Mundo y no sólo por la Selección, sino por sus carreras.



"No me preocupa porque no dependo de lo que haga el 'Chicharito', de lo que haga Jiménez, el 'Chucky', al contrario, si lo hacen estará bien para la Selección", apuntó.



"Simplemente se tienen que poner las pilas y hacer lo que saben, es su labor, no sólo por la Selección Mexicana sino por ellos".