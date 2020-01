El mariscal de campo Tom Brady se niega a hablar sobre su futuro

El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady buscará la mejor alternativa para mantenerse activo en la NFL tras la eliminación de su equipo.

"¿Quién sabe lo que depara el futuro? Amo a los Patriots, estoy muy bendecido, pero no sé lo que depara el futuro, y no voy a tratar de predecirlo. Me encanta jugar al futbol, me encanta jugar para este equipo, así que lo tomaremos día a día", comentó.

El contrato de Brady con los "Pats" ha llegado a su fin y diversas circunstancias podrían dificultar su renovación.