El manoseo de Chilavert

El Clásico español también contó con mexicanos que le dieron sabor a la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona.

Hugo Sánchez defendió la playera de los Merengues, mientras Rafael Márquez colaboró con su clase en la zaga blaugrana.

Con tal de provocar a la afición culé, el "Penta" se valió de todo, incluso hasta tocarse los genitales frente a los fanáticos, quienes nunca le perdonaron el gesto.

HUGO, EL MIRÓN

"José Antonio Roca (QEPD) no sólo me enseñó a sacrificarme y a superarme, sino que también me hacía pensar en el futbol. Si me distraía, enseguida soltaba una de sus frases: ´Hugo, no estás en el negocio´. Un día íbamos los seleccionados en el autobús y clavé la mirada en la ventanilla para fijarme en una guapa dama que sentada mostraba sus bellas piernas. Él también miró y me dijo: ´¿Qué, la viste bien?´ Yo le respondí: ´Sí, vi el balón que estaba a lado de la joven´. Al señor Roca no se le escapaba ni el mínimo detalle".

PROVOCA A LOS CULÉS

Hugo fue un protagonista en el Clásico contra el Barcelona. Su acción más recordada se dio en el juego de la Supercopa de España de 1990, cuando provocó a la afición del Nou Camp al sujetarse los genitales. Tal actitud le costó ser multado y suspendido por dos partidos. "La sentencia me parece una novela de Alfred Hitchcock. La Federación debe redactar una circular por la que se reglamente las partes del cuerpo que un jugador se puede tocar y cuáles no", declaró Hugo, quien alegó que había sido un movimiento natural para rascarse.

EL CABELLO NO SE TOCA

En la Copa del Rey, de la temporada 87-88, en un partido ante el Sestao, Hugo fue víctima de la violencia. "Yo estaba colocado junto al primer poste en un tiro de esquina. Una botella se estrelló contra mi cabeza. Sentí que se me caía el mundo y me fui al suelo. Noté la sangre. El doctor Pirri entró en el terreno de juego y pidió la camilla, pero yo quise levantarme. Ya en el vestuario pedí que me cortaran el mínimo pelo posible, porque siempre me lo he cuidado. Me dieron 11 puntos de sutura. Total, 22 pinchazos sin anestesia".

PONE LA OTRA MEJILLA

"En un partido de LaLiga, a Emilio le hicieron una entrada bastante dura. Entonces me fui hacia el agresor y la emprendí a empujones e insultos contra él. Cuando Butragueño se incorporó, tras ser atendido por el médico y el masajista, el rival se disculpó y Emilio le dio un abrazo. Me quedé atónito porque casi me parto la cara con el defensa del equipo contrario. Siempre lo consideré un caballero, pero en esa ocasión me enfadé con Emilio. A veces me desesperaba porque nuestro carácter en el campo, desde luego, es diferente".

CHILAVERT, PROVOCADOR

"Si tuve enfrentamientos con los porteros, era porque les molestaba que yo los obstruyera cuando iban a sacar de puerta. Chilavert no cesaba de empujarme en un partido. Yo me echaba hacia atrás, y él me agarraba el trasero. Yo le decía: ´mucho cuidadito con esas provocaciones´. Chilavert me prestaba más atención a mí que a la pelota. Ablanedo me llamó indio y chivato. Yo lo agobiaba para que se diera prisa y él despejaba mal debido a la presión. (.) De ahí viene mi comentario de que algunos eran porteros y otros, porteras".