El Madrid no puede con todo

Al Madrid no le sobra nada. Nueve bajas en la convocatoria más las reservas de inicio de Kroos y Benzema fueron un equipaje demasiado pesado para comerse todo el pastel de Getafe. Sigue sin perder, 15 partidos ya, pero la Liga no está para muchos empates. Se vio amenazado atrás y arriba se desplegó de forma lenta, pastosa y con pocas luces, sin mucho rastro de Vinicius, Asensio, Isco o Marcelo. El que no sesteó fue Courtois, de nuevo salvador con varias manos voladoras. Solo él pudo negar a un Getafe afanoso para el que el gol sigue resultando una tortura (tiene el registro más bajo de Primera División: 22 tantos, como el Eibar).

En medio de un calendario abrasivo, por lo que superó y lo que le espera, el once de Zidane fue la asunción de que, con los efectivos con los que ha llegado hasta aquí, no le da para abarcar todo. Así que, puesto a elegir, la Liga es el torneo para rotar. Además de las nueve bajas (Lucas Vázquez, Carvajal, Casemiro, Nacho, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Hazard), el francés se guardó de inicio a Kroos y Benzema.

Le echó el lazo a Mariano, Rodrygo e Isco, y montó una defensa que era todo un parche por una secuencia de calamidades físicas en la que cada mañana se ha venido cayendo uno. Odriozola venía de ser superado hace cuatro días en Anfield por un medio (Valverde) que tenía el pie como una bota. Marcelo no ejercía de lateral izquierdo hacía tres meses. Y Chust, en su calidad de canterano, era la última opción. Las únicas certezas por su trayectoria reciente las ofrecía Militão, que en 15 días ha pasado de orillado a renacido. Estos cuatro, en realidad, son los mismos que empezaron la negra noche copera en Alcoy.

El partido arrancó bajo la música azulona, que impuso su ritmo con el fragor propio del estilo Bordalás. Nada más salir del vestuario, el remiendo en la zaga visitante se vio seriamente comprometido varias veces. En 10 minutos, el Getafe ya había tenido tres muy ocasiones claras: primero taponó Chust a Mata, luego entre Courtois y Modric salvaron el fuerte, y después Arambarri se vio tan solo en la frontal que la mandó fuera. Cucurella, Aleñá y Olivera martilleaban por las alas. Un inicio a todo tren bajo territorio blanco ante una defensa novata que temblaba.

Tampoco en ataque el Madrid le encontraba el hilo al partido. Zizou había dispuesto del medio campo hacia adelante seis atacantes, más Marcelo por la izquierda, pero la producción resultó muy pobre. Con Rodrygo incrustado como interior junto a Modric e Isco, el juego era tosco, un escenario que no le perjudicó a Mariano. El canterano no quiere saber mucho de trámites. Lo suyo es gol o no gol. Un fuera de juego por medio codo se lo birló, previa mediación del VAR, y luego fue Timor el que le dejó con las ganas tras un cabezazo. Ese fue el ataque blanco hasta que, casi en el intermedio, pudo ligar una jugada con sentido rematada por Vinicius, la primera señal de vida del brasileño, al que se le había atascado el ventilador con el que aireó al Liverpool y al Barcelona. El Coliseum no fue el clásico. Ni sin Benzema de inicio ni con él cuando salió el francés a la hora de encuentro el extremo se dejó ver.