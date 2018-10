El lunes no hay clases

El próximo lunes 8 de octubre continuará el paro de actividades en las escuelas públicas de Reynosa, por lo que no habrá clases, los profesores han comenzado un paro indefinido para manifestarse contra la violencia e inseguridad que ha afectado a varios de sus compañeros.

De acuerdo con Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) los docentes están en su derecho de salir a las calles. "El gobierno del estado mantiene una postura respetuosa de esta inconformidad, el articulo 9 de la ley constitucional dice que tienen derecho a agruparse y a manifestarse, nosotros no estamos atentos ni preguntando que va a pasar simplemente respetamos los hechos".

En su reporte afirmó que desde ayer, el 10 %(73) de los 730 planteles que existen se unieron al paro, aunque no explicó la cantidad de alumnos afectados ó si el organismo enviará docentes de apoyo para evitar que los alumnos pierdan clases.

Por su parte, uno de los inconformes afirmó que el magisterio no reanudará actividades hasta que existan medidas optimas para ellos, directivos y alumnos. "Lo ideal es que existan patrullas acompañando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que van a tomar clases, no van a delinquir, nosotros vamos a educar con el conocimiento nadie lleva armas, solo libros y cuadernos, es necesario que haya policías vigilando en todo momento, que no exista temor en los alumnos que son el futuro de la ciudad".

Será necesario otra marcha...

Los más de mil docentes que participaron en una marcha este viernes en el centro de la ciudad no quedaron satisfechos con los acuerdos. Por lo que realizarán una nueva movilización frente al Cuartel Militar en punto de las 8 de la mañana el mismo lunes.