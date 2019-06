"El Loco" Valdés reaparece y aclara que se encuentra bien de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel "El Loco" Valdés reapareció en un video para aclarar que se encuentra muy bien de salud, gracias al cuidado de sus hijos y que no hay ningún problema familiar.

En un video que subió el programa Ventaneando, se ve al actor de la dinastía Valdés sentado en un sillón, con un sobrero y vestido de negro, pero lo mejor de todo es que el comediante mantiene su gracia al hablar.

"Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ¡Todo al mismo tiempo! Quería yo hablar con ustedes brevemente. Estoy muy bien, mis hijos, mis hijas me han cuidado mucho muy bonito. En nuestra familia no hay ningún problema, no tenemos ningún distanciamiento el uno del otro y más allá. Estamos muy a gusto. Las personas que ponen que no, que tenemos dificultades es (son) completamente mentirosos o mentirosas.

"Yo creo que es pertinente que yo aclare que mi nieta Valeria, maravillosamente se ha portado conmigo y mi hijo Manuel, mi hijo mayor, se ha portada extraordinariamente bien conmigo, me trae mis regalitos maravillosos, y no es exactamente el regalo, el regalo es que ellos estén bien y que toda la familia Valdés, todos mis nietos, todas mis nietas, mis bisnietas y bisnietos, porque ya soy bisabuelo.

"Yo solamente les quería decir eso, es una aclaración que es pertinente, pienso yo. Somos una familia bastante unida y bastante feliz y los que hablen cosas feas pues son... quieren sobresalir o quieren verse, pero pueden hacer lo que quieran, pero que no digan mentiras. Me da mucho gusto saludarles y con permiso me retiro. Beso, abrazo y esas cosas", finalizó Manuel "El Loco" Valdés.

Hay que recordar que el comediante ha estado delicado de salud y el año pasado estuvo hospitalizado por un tumor que se le detectó en el cerebro y que oprimía el nervio óptico de lado derecho. La aclaración también llegó por parte del "Loco", luego de que se dijera que su familia se estaba peleando por él y por la herencia.