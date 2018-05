El Liverpool, rival del Real Madrid en la final de la Champions

Aprovechando la ventaja en la Ida, los Reds lograron el pase a la disputa de la Orejona, pese a caer 4-2 (7-6 global para los ingleses) con la Roma, que no pudo repetir la hazaña como cuando echó al Barcelona en Cuartos de Final.



La tercia de Mané, Firmino y Salah volvió a ser un dolor de cabeza para los italianos, que luego de una mala salida observaron el primer tanto en contra en la Champions como locales al minuto 9, obra de Sadio.



Este tridente hace soñar a la escuadra de Jürgen Klopp con el título, ya que presume 29 goles en conjunto en esta competencia.



Para darse una idea, la BBC (Benzema, Bale y Cristiano) marcaron 28 en la campaña 2013-14 o la MSN (Messi, Suárez y Neymar) hicieron 27 con el Barcelona en la 2014-15.



El Liverpool no gana la Champions desde la edición 2004-05, cuando superó en penales al Milán, luego de un vibrante 3-3 que es conocido como el Milagro de Estambul.



En esta competencia, los Reds suman 5 títulos (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) por 12 de su rival merengue.



El duelo se empataría momentáneamente luego de un autogol de James Milner al 15', cuando un despeje le rebotó en el rostro para luego introducirse en su propia meta.



La Roma, que secó a Messi y Suárez, no estuvo fina a la hora de defender y un rebote le quedó a modo para que Georginio Wijnaldum pusiera el 2-1 con un cabezazo para así irse al descanso.



En el segundo tiempo, Edin Dzeko pondría el marcador más decoroso para los giallorossi al marcar el 2-2 al 52', lo que despertó a los locales.



Loris Karius, portero de los ingleses, evitó que la Roma se fuera con todo al frente, luego de atrapar un disparo de Cengiz Ünder.



La polémica arbitral volvió a presentarse en la Champions y nuevamente por una mano, ya que no fue señalado una pena máxima a favor de la Roma, luego de que Trent Alexander-Arnold prácticamente atajara un remate de El Shaarawy.



No quedó en la Roma que siguió acosando el marco de Karius, quien no pudo evitar la caída de su marco por obra de Radja Nainggolan al 86'.



Ya en la compensación, Nainggolan puso de penal el cuarto para los locales, aunque el árbitro no dio tiempo para más.