El líder de Bielorrusia promete derrotar a la 'rebelión' respaldada por extranjeros

Lukashenko no dio más detalles, pero en los últimos meses ha acusado repetidamente a Occidente de fomentar las protestas.

"Debemos enfrentarlos pase lo que pase, y este año será decisivo", dijo en la apertura de la asamblea de dos días compuesta por delegados nominados por colectivos laborales en sintonía con los sindicatos controlados por el estado leales a Lukashenko.

Convocó al grupo para discutir los planes para el desarrollo del país, pero la oposición lo ha denunciado como un intento de apuntalar su gobierno y calmar la ira pública con vagas promesas de reforma.

Lukashenko, que ha gobernado Bielorrusia durante más de 26 años, prometió vagamente el jueves que dimitirá algún día, diciendo que "llegará el momento y vendrán otras personas". Dijo que se redactarían una serie de cambios constitucionales a finales de este año y se someterían a votación a nivel nacional a principios de 2022.

La oposición ha instado a los bielorrusos a tomar las calles para protestar contra la asamblea.

Un fuerte cordón policial rodeaba el edificio donde se llevó a cabo la reunión, pero decenas de manifestantes formaron "cadenas de solidaridad" en otras partes de Minsk, ondeando las banderas rojas y blancas de la oposición y gritando "¡Alto a la dictadura!" y "¡Vete!" para exigir la dimisión de Lukashenko.

La policía detuvo a varias personas en Minsk y otras ciudades, según el grupo de derechos humanos Viasna.

Las protestas masivas se han apoderado de la ex nación soviética de 9,5 millones de personas desde que los resultados oficiales de las elecciones del 9 de agosto dieron a Lukashenko una victoria aplastante. La principal candidata de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya, y sus partidarios han descartado el resultado como amañado, y algunos trabajadores electorales también han descrito la manipulación de la votación.

Hablando en la asamblea, Lukashenko defendió la validez de las elecciones, admitiendo que los funcionarios locales podrían haberlo manipulado para mostrar que ganó el 80% de los votos, pero insistió en que ganó una gran mayoría de todos modos.

"Si a algunos no les gusta 80, ¡que sean 76 o incluso 68!" él dijo. "Pero lo ganamos de todos modos, fuimos respaldados por una abrumadora mayoría".

Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra las manifestaciones en gran parte pacíficas, la mayor de las cuales atrajo a 200.000 personas. La policía ha utilizado granadas paralizantes y gases lacrimógenos. cañones de agua y porras para dispersar los mítines. Según defensores de los derechos humanos, más de 30.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas y miles de ellas fueron brutalmente golpeadas.

Durante su mandato, Lukashenko ha reprimido implacablemente la disidencia y ha dependido de energía barata y otros subsidios de su principal aliado, Rusia.

El jueves, dijo que Occidente había incitado las protestas en Bielorrusia como una "cabeza de puente" contra Rusia.

"Es mortalmente peligroso para Rusia perder Bielorrusia", dijo Lukashenko, y agregó que los dos países planearon ejercicios militares conjuntos masivos a finales de este año.

Agradeció a Moscú su apoyo frente a las protestas, pero reafirmó que el acuerdo de unión entre los dos países no debería limitar la independencia de Bielorrusia.

Estados Unidos y la Unión Europea han respondido a las elecciones y la represión introduciendo sanciones contra los funcionarios bielorrusos.

La embajada de Estados Unidos dijo en un comunicado que la asamblea del jueves "no es genuina ni incluye puntos de vista bielorrusos y, por lo tanto, no aborda la actual crisis política del país".

Si bien Lukashenko dijo en la reunión que Occidente alberga intenciones agresivas, también instó a restablecer los lazos políticos y la cooperación económica.

Los observadores describieron la asamblea como parte de las maniobras de Lukashenko para asegurar su posición sin hacer ningún cambio.

"Lukashenko no tiene intención de irse y no quiere cambiar el sistema. Está listo para fortalecer la represión ", dijo Alexander Klaskovsky, un analista político independiente con sede en Minsk. "Lukashenko no ofreció un plan de modernización del país ni ningún compromiso claro con la sociedad, y eso significa que el conflicto sigue sin resolverse y las protestas continuarán".