EL LEGADO DE OSORIO

Rostov, Rusia.

Son tres de los jugadores más jóvenes del equipo mexicano, son los "niños" de Juan Carlos Osorio, tres de los futbolistas que ha llevado de la mano el colombiano hasta la actual Copa del Mundo y los hizo debutar en el juego ante Alemania, nada menos.

Édson es el obediente, el que no rompe ni un plato.

Carlos es el rebelde, el que se va lejos en el campo.

Y Jesús es el mátalas callando.

Álvarez. Nacido en Tlalnepantla, Estado de México, Édson Omar Álvarez Velázquez es el más joven de los convocados por México. Entró a ayudar a contener el ataque alemán, en el primer triunfo del Tricolor en Rusia 2018.

"Fue una alegría total", recuerda. "No hay detalle que me haya faltado esa tarde, me siento lleno".

Reconoce simplemente que la influencia de Osorio en él es grande; "me sobran las palabras al hablar de él. Todos mis compañeros me dijeron antes del juego que disfrutara, porque una Copa del Mundo no se vive a diario".

En ese momento, "se me vino todo encima, mis recuerdos de cuando comencé en el futbol, toda mi familia, en fin... fue algo especial que no podré olvidar nunca".

Gallardo. Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, viene de Heroica Cárdenas, Tabasco. Jugaba en Pumas, pero después del Mundial lo hará en Monterrey... Y a sus 23 años tiene mucho que agradecerle a Osorio. "Él cree muchísimo en mí, y yo trato de responderle en la cancha".

Criticado por jugar de lateral izquierdo, a pesar de no ser su posición natural, brilló como pocos a la hora de defender "el fuerte" por la andanada de alemanes.

"Sabía que eran tipos muy fuertes, pero en el campo somos 11 contra 11, nadie vuela y traté de jugar de la mejor manera, lo más tranquilo posible".

Estudió muy bien el juego, "a ellos les gusta jugar los pases entre líneas y con el apoyo de Héctor [Moreno], que es un gran defensa, no perdí mi marca".

Salcedo. El tapatío se llama Carlos Joel Salcedo Hernández, y Juan Carlos Osorio tiene mucho que ver con su crecimiento profesional, ya que lo obligó a aprender a jugar en otras posiciones, además de la que ya dominaba, como defensa central, para así poder dar el salto al balompié de Europa.

Por eso, todas las loas a Osorio: "El míster merece esto y más. El equipo lo apoya a muerte".

Esos consejos lo tienen en Europa, "me ha dado bastante la vida. Siempre se sufre, pero se goza bastante. Me quedo con el gran momento que viví en ese partido junto con mis compañeros".

Son los "niños" de Juan Carlos Osorio, su legado en el futbol mexicano, pues en ellos recaerá el futuro inmediato cuando los consagrados ya no estén y les toque liderar a la Selección.