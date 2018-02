El Kremlin "lamenta" el rechazo del TAS

"Lo lamentamos. Tendremos en cuenta la decisión del tribunal, y por supuesto, seguiremos ayudando a nuestros atletas a defender sus derechos", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El Comité Olímpico Ruso reaccionó en la misma línea, lamentando "profundamente" la decisión del TAS, en un comunicado.



"El Comité Olímpico Ruso lamenta profundamente el hecho de que la composición de nuestro equipo nacional en los Juegos actuales no pueda ser ampliada, y que muchos de nuestros atletas más fuertes no puedan participar en ellos", señaló el texto colgado en su web.



Agrega que ni los atletas rusos ni la comunidad deportiva mundial conocen las razones concretas por las que destacados líderes deportivos como Anton Shipulin (biatlón), Víctor Ahn (patinaje de velocidad en pista corta) o Serguéi Ustiugov (esquí de fondo) no han sido invitados a Pyeonchang.



"La ausencia de estos atletas limpios en los Juegos Olímpicos no solo reduce el nivel de competición e interés para la audiencia, sino que mina los principios de igualdad para todos aquellos que han ganado decenas de medallas, títulos y premios en competiciones justas a lo largo de sus carreras", señaló el Comité Olímpico Ruso.



También el ministro de Deportes de Rusia, Pável Kolobkov, calificó de injusta la desestimación del recurso "sin que haya causas justificadas para ello", en una declaración difundida por su gabinete de prensa.



Agregó que en estos momentos los deportistas y sus abogados "estudian diversas variantes de actuación en el ámbito jurídico" ante la decisión del TAS, anunciada hoy, el mismo día de la inauguración de los Juegos.



"Está claro que el TAS simplemente aceptó los argumentos del COI, admitiendo, de este modo, que ellos (el COI) tienen absoluta libertad de acción en la toma de decisiones para invitar o no invitar a los Juegos Olímpicos", recalcó el ministro.



A pesar de las críticas de Moscú a la decisión que deja fuera a los atletas rusos, el portavoz del Kremlin opinó que aún es pronto para discutir acerca de una posible reforma del movimiento olímpico internacional, como desean algunos responsables rusos.



"Respecto a algunas declaraciones fuertes sobre reformas y demás, creo que aún no ha llegado el momento de hablar de ello. Ahora nuestra tarea principal es apoyar a nuestros atletas, los que se han quedado en casa y los que han ido a Corea del Sur y competirán ahí", señaló Peskov.



Debido a la suspensión del Comité Olímpico Ruso por la corrupción del sistema antidopaje en su país, en los Juegos de sólo puede participar, bajo bandera neutral, una selección de deportistas rusos invitados por el COI.



Tras esta decisión del TAS, serán 168 los deportistas que compitan en PyeongChang como el equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia.