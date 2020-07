¡El Khan del mal!

La lucha libre de Reynosa también tiene su "Perro del Mal". Se trata de Khan RT, uno de los nuevos rudos que llegó para poner orden en la Arena Coliseo. Este endemoniado está por cumplir 2 años en el pancracio y en poco tiempo se ha sabido ganar el odio de los aficionados pero también el respeto de sus compañeros y rivales.

"Los abucheos de la gente son mi comidilla de todos los días, es lo que me mantiene motivado para darles más en la torre a mis contrincantes, a mi nada de que me hablen bonito ni me manden besos, a mi me gusta que me la rayen y me digan que soy malo", afirma el gladiador, quien pertenece a la nueva baraja de talentos que están recibiendo la oportunidad de Panther Promotions.

"El apoyo que nos da el promotor es tremendo, también la preparación con el profesor Nacho Zapata, entrenamos con el señor Maldición y el señor Turok, vas agarrando de todos un poquito, llevo poco tiempo de carrera pero me doy cuenta que traigo nivel para agarrarme con cualquier luchador", comenta sin miedo al éxito.

Khan RT no proviene de una familia de luchadores, pero el gusto por este deporte si fue una herencia de su padre.

"Mi papá siempre ha sido un fiel aficionado de la lucha libre, entonces desde chiquito me llevaban a la Arena Coliseo, Arena Monterrey, Arena México, entonces desde niño estuve en este ambiente hasta que a los 19 años me decidí a entrenar bajo el mando de Nacho Zapata", relata.

En poco tiempo ha vivido todo tipo de experiencias que lo han ayudado a madurar y a forjarse arriba del encordado ya que estuvo a punto de no cumplir su sueño debido a una grave lesión en su rodilla izquierda.

"En su momento si pensé en dejar la lucha cuando me reventé la rodilla, pero mis compañeros luchadores me motivaron. Debutar era como un regalo que yo le quería dar a mi papá, cumplir con algo que el no pudo hacer, eso también me motivó mucho", reconoce.

La pandemia que se vive a causa del COVID-19 ha enfriado el ambiente luchístico, pero Khan trae la sangre caliente y ya tiene a su próxima víctima.

"Lo que tengo muy claro cuando regrese es que voy con todo contra el Wasson CR, voy por él, cuando debuté me agarró pollito pero ahora voy sobre su cabellera, él es mi objetivo y lo traigo en salsa", asegura el orgulloso aficionado de las Águilas del América.

El "Can del Diablo" dice que el rudo Halcón de Oro fue su inspiración, aunque también admira a leyendas como El Solitario y el Perro Aguayo.

Por el momento ha formado una gran dupla con Wolf Warrior, se hacen llamar "La Manada" y prometen dar mucho de que hablar. Khan RT seguirá dando mordidas hasta cumplir su máximo sueño que es luchar en la Arena México.