El jurado del juicio contra Weinstein se divide sobre los cargos más graves

El jurado del juicio a Harvey Weinstein se ha ido a descansar este fin de semana sin lograr un acuerdo. Tras cuatro días de deliberaciones, los doce neoyorquinos que decidirán el futuro del productor de cine le preguntaron al juez si podían llegar a un veredicto unánime en tres cargos, pero no en los dos relacionados a la conducta "depredadora" del acusado, los que conllevan cadena perpetua. Los fiscales rechazaron un veredicto parcial, mientras que la defensa de Weinstein se mostró a favor. Finalmente, el juez James Burke le ordenó al jurado que sigan intentando alcanzar la unanimidad en todos los cargos.

En el primer y único proceso penal desde el origen del movimiento Me Too, Weinstein, de 67 años, se ha declarado no culpable, defendiendo que las relaciones sexuales fueron consensuadas. El antiguo capataz de la industria del cine es acusado de violar a la actriz Jessica Mann en 2014 y de forzar a la ayudante de producción Mimi Haleyi a practicarle sexo oral en 2006. Por estos presuntos hechos enfrenta un cargo por delito sexual en primer grado; dos por violación, en primer y tercer grado; y dos por agresión sexual "depredadora", un término legal que se utiliza para explicar que el crimen es parte del comportamiento natural del acusado.

En el caso de que los siete hombres y cinco mujeres del jurado encuentren culpable a Weinstein de uno o de los dos cargos de delito sexual en primer grado (acto sexual criminal y / o violación), se escala a los dos delitos más graves. La fiscalía de Nueva York llamó a testificar en enero a la actriz Annabella Sciorra para reforzar la acusación relacionada a la conducta depredadora. La actriz de 59 años, conocida por sus papeles en True Love y Los Soprano, afirmó que el acusado la violó en el invierno de 1993-1994, un delito prescrito.

Además de Sciorra, otras tres presuntas víctimas se subieron al estrado durante el juicio para respaldar el comportamiento criminal frecuente de Weinstein. Una veintena de mujeres testificaron haber sido testigos de los hechos. Sobre los dos cargos por agresión sexual "depredadora" es que el jurado no ha logrado llegar a un consenso unánime. Desde que arrancaron las deliberaciones el pasado martes, el jurado ha solicitado revisar varias evidencias y testimonios relacionados con Sciorra, dejando en evidencia que ese testimonio los ha mantenido ocupados en la planta 15 de la Corte penal estatal de Nueva York. Este viernes lo primero que hicieron fue escuchar una recreación del interrogatorio que le hizo Donna Rotunno, la abogada de Weinstein, a la actriz, donde afirma que el productor de cine la violó y le practicó sexo oral a la fuerza.

"Solo recuerden que están en una etapa crítica, están en el proceso de deliberaciones y no están secuestrados", les dijo el juez Burke a los jurados antes de enviarlos a casa. El lunes retomarán las discusiones y es posible que la próxima semana se conozca un veredicto sobre Weinstein.